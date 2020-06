Secretaria retoma licitação para reconstrução do CEM 10 de Ceilândia

Paralisado em março por causa da pandemia, processo prevê recursos de aproximadamente R$ 6,1 milhões

A Secretaria de Educação (SEE) dá continuidade a mais uma licitação importante para a comunidade escolar de Ceilândia: a reconstrução do Centro de Ensino Médio 10 (CEM 10). Serão mais de 3.872,50 m² de área para atender os cerca de 750 estudantes da instituição. Empresas interessadas podem concorrer, conforme estabelece o aviso de abertura publicado na edição desta quinta (25) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O edital de abertura está disponível na página da SEE.

O valor estimado para a contratação é de aproximadamente R$ 6,1 milhões, verba oriunda de recursos do Programa de Trabalho Reforma de Unidades de Ensino Médio da Rede Pública do DF. O prazo de execução é de 360 dias corridos, enquanto a vigência contratual será de 1.440 dias corridos. Caso não haja impugnações ou recursos ao edital de licitação, a obra tem previsão de início para agosto deste ano.

O CEM 10 foi fechado em 2016 por apresentar riscos estruturais. Agora, a escola vai passar por reforma geral, que abrange instalações elétricas e das redes lógica, hidrossanitária, de gás e incêndio, além de troca de telhados e forros, reparos nos pisos e demais revestimentos, pintura geral, instalação de portas de acesso à área externa, construção de escada e instalação de rampa de acesso à quadra poliesportiva, entre outros serviços. A expectativa é que o resultado da licitação seja divulgado no final de julho.

Antes e depois da pandemia

A última licitação, lançada em 10 de março deste ano, precisou ser suspensa devido à pandemia do coronavírus. A SEE, entretanto, definiu o retorno do processo entre as prioridades da rede e decidiu reabrir a Concorrência nº 02/2020.

Antes do decreto de suspensão das aulas, os estudantes do CEM 10 de Ceilândia estavam sendo atendidos em prédio próprio da SEE localizado mesma região. A escola conta com três turnos – manhã, tarde e noite –, contemplando ainda o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outros serviços previstos para o CEM 10

Instalação de guarda-corpos, corrimãos, piso antiderrapante, sinalização e piso tátil

Instalação de sanitários acessíveis

Elevação do piso do pátio descoberto, a ser nivelado com os demais pisos externos

Construção de um castelo d’água

Reforma do estacionamento interno

Reposição do paisagismo

Instalação de bicicletários

* Com informações da SEE