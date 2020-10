Sedes oferece curso gratuito para o Enem

São 1,3 mil vagas destinadas a jovens de baixa renda de todo o DF. Aulas vão até dezembro

Agência Brasília

Até o dia 30 deste mês, jovens de baixa renda do Distrito Federal podem se inscrever em curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 1,3 mil vagas para aulas presenciais, que começam na segunda-feira (26) – quem fizer a inscrição depois desse dia poderá recuperar o material – e seguem até 15 de dezembro.

Lançada no primeiro semestre deste ano em formato on-line, essa iniciativa, chamada #Aprova+, é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) em parceria com o Instituto Prime Educ e apoio da Secretaria de Juventude (Sejuv). Atualmente, cerca de 3 mil jovens são beneficiados pelo programa.

“Eu tive bons resultados tanto nos simulados quanto nas minhas provas da escola”, conta Ana Evelyn Marra Ribeiro, 18 anos, aluna do programa e candidata ao curso de medicina. “Apenas os que realmente estiverem preparados conseguirão ingressar na universidade, e eu serei uma delas.”

Até o fim de setembro, os inscritos puderam ter acesso a 2,5 mil videoaulas sobre o conteúdo do Enem. Os alunos também participaram de três simulados preparatórios e dois testes de redação.

“Nem a pandemia consegue parar quem tem um objetivo como o desses adolescentes”, comemora a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “O que fizemos foi apenas dar uma oportunidade para quem tem o sonho de cursar um ensino superior.”

Todos os participantes recebem gratuitamente apostila, camiseta, caderno e caneta. Além disso, diariamente há um lanche ofertado durante o intervalo.

As aulas

Os encontros ocorrem de segunda a sexta-feira (com alguns simulados e aulões aos fins de semana), pela manhã, à tarde ou à noite.

Em conformidade com os protocolos de segurança, são adotadas várias medidas de proteção: salas de aulas com capacidade reduzida; aferição de temperatura de alunos e colaboradores na entrada da instituição; oferta de álcool gel nas salas de aula e nos corredores; frequência aferida por chamada oral pelo professor; lanches servidos em sala de aula, para evitar aglomerações nos corredores e exigência do uso de máscaras por todos os alunos e colaboradores. Os professores poderão utilizar as do tipo face shield. Ainda nesta semana, todos os colaboradores serão submetidos ao teste de Covid-19.

Inscrições



Confira, abaixo, os endereços das unidades de ensino.

Asa Sul : CRS 514 Bloco B, loja 59 – Prime Educ.

Asa Norte: SCRN 702/703, Bloco A – Edifício Passos Porto, subsolo.

Taguatinga: QS 1, Rua 212, lotes 11,13 e 15, Pistão Sul – Faculdade Anhanguera.

Gama: Área Especial 16 e 17, Setor Central – Colégio JK.

O Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As provas presenciais serão aplicadas em 17 e 24 de janeiro de 2021, e as provas digitais, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

* Com informações da Sedes