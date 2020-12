Segunda via de identidade será gratuita

Nova lei autoriza emissão sem custo do documento para pessoas com renda inferior a cinco salários mínimos

Agora é oficial. Na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), foi publicada a Lei Complementar nº 997, que permite a emissão gratuita da segunda via de identidade nas ações itinerantes promovidas pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

Quem comparecer às edições dos programas Sejus Mais Perto do Cidadão e Sua Vida Vale Muito ficará isento do pagamento da taxa de expediente – no valor de R$ 42 –para tirar o documento, mas a isenção só poderá ser solicitada uma única vez.

Terão acesso ao benefício cidadãos com renda inferior a cinco salários mínimos. A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, informa que a nova regra começa a valer nesta sexta-feira (11), durante a ação Sua Vida Vale Muito a ser realizada na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, das 9h às 17h.

“A isenção desse pagamento foi resultado de uma grande articulação nossa com as demais áreas do governo para atender quem mais precisa”, ressalta a secretária . “Temos pressa em atender nossa população”. Atualmente na sétima edição, o programa Sua Vida Vale Muito já percorreu, entre agosto e novembro, seis cidades do DF, levando atendimento de saúde e cidadania à população.

* Com informações da Sejus