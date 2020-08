Sejus leva atendimento para idosos na Praça dos Direitos de Ceilândia

Esta é a segunda fase do Programa Sua Vida Vale Muito. A primeira foi a Hotelaria Solidária, que hospedou 300 idosos durante 90 dias

A Praça dos Direitos na QNN 13 da Ceilândia é a próxima parada do Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) para atender a população idosa. A partir da próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, serão oferecidos no local, das 9h às 17h, atendimentos médico e psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional às pessoas com mais de 60 anos. A Ceilândia é a primeira cidade a receber o serviço, que começou no último dia 21, no CEU das Artes, na QNR 02. Nesse espaço, o atendimento segue até sexta-feira (28). Além dos idosos, uma equipe de 20 médicos atenderá, na tarde desta segunda-feira (24/8), qualquer cidadão que apresentar sintomas como gripes e problemas respiratórios para prevenção da Covid-19.

Segundo a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o programa contribuirá com a qualidade de vida dos idosos e na prevenção da Covid-19. “A nossa intenção é levar para as Regiões Administrativas os nossos serviços, dando toda a atenção e atendimento aos nossos idosos. Nesse momento tão difícil, temos que nos reinventar para estarmos próximos da nossa população, mas é claro: com toda a segurança” disse Passamani.

Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, serão adotados todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Entre as medidas de segurança estão: a testagem prévia dos servidores, a desinfecção do local, o uso de máscaras e álcool em gel 70% e o distanciamento social.

Segunda fase

A ação itinerante é a segunda fase do Programa Sua Vida Vale Muito. A primeira foi a Hotelaria Solidária, que hospedou 300 idosos no Brasília Palace Hotel durante 90 dias, entre abril e julho. Nesse período, eles aprenderam a se proteger contra a Covid-19 e a importância de adquirir hábitos saudáveis no seu cotidiano.

Agora, além de acompanhá-los virtualmente por meio de grupos de WhatsApp, a Sejus pode oferecer em suas cidades serviços semelhantes aos que recebiam na hospedagem, contribuindo para volta à rotina desses idosos, que deixaram o hotel no dia 22 de julho.

