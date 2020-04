Semob determina reforço da frota de ônibus após aumento do número de passageiros

A partir desta segunda-feira (13), os usuários do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal (STPC-DF) contarão com um reforço na frota de ônibus. A Secretaria de Transporte e Mobilidade determinou as empresas que realizem o reforço das linhas de ligação para o Plano Piloto com o acréscimo de mais 106 veículos. A medida é resultado do monitoramento diário do órgão que registrou um aumento no número de passageiros transportados.

Por conta do Decreto Distrital n° 40.583, de 1° de abril de 2020, que dentre outras medidas ampliou o funcionamento de algumas atividades comerciais no Distrito Federal, técnicos da Secretaria identificaram que houve um acréscimo de 4% no número de passageiros. Atualmente, o sistema registra a redução de 71% de usuários no transporte.

A Semob continuará acompanhando as operações do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC-DF diariamente, visando evitar aglomerações, na medida do possível, e garantir a segurança dos passageiros.

Cabe esclarecer que motoristas e cobradores com mais de 60 anos – idade considerada de risco por ser mais vulnerável ao novo coronavírus – continuam com as atividades suspensas. A medida adotada em março tem o intuito de evitar a exposição e uma eventual transmissão.

É importante ressaltar ainda que todos os ônibus que operam no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC-DF – continuam sendo desinfetados com Hipoclorito de Sódio – Cloro Ativo, antes das viagens. A determinação da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) tem objetivo de evitar a proliferação do coronavírus.* Com informações da Semob