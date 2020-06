Senac-DF oferece mais de 4,3 mil vagas em 71 cursos de qualificação profissional gratuitos

O Senac-DF oferece mais oportunidades para quem quer fazer cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 4.357 vagas em 71 cursos técnicos e de formação inicial e continuada, totalmente gratuitos, que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas de 11 a 21 de junho no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/).

As turmas ofertadas serão desenvolvidas na modalidade presencial, porém, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, decretada pelo governo do Distrito Federal como medida para conter a pandemia do novo coronavírus, as atividades serão realizadas por meio de acesso remoto, utilizando recursos tecnológicos.

Para acessar os cursos durante o período das atividades por meio da plataforma virtual, será necessário que o candidato atenda alguns pré-requisitos técnicos, como ter conhecimentos em navegação na internet, ter acesso a computador com internet banda larga e ter um e-mail válido. As configurações gerais mínimas dos recursos tecnológicos para acesso aos cursos estão detalhadas no edital.

O Programa Senac Gratuidade destina-se a pessoas de baixa renda. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência. Dessa vez será permitida até duas matrículas concomitantes em curso PSG, desde que os turnos dos cursos sejam diferentes.

A classificação dos inscritos será de acordo com o atendimento aos requisitos de acesso, a ordem de inscrição do candidato e a quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 29 de junho, no site do Senac-DF: http://df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.

Confira os cursos ofertados em cada unidade e a quantidade de vagas disponíveis:

SENAC JESSÉ FREIRE

Cursos: Administrador de Banco de Banco de Dados (25), Assistente Administrativo (40), Assistente de Pessoal (20), Assistente de Recursos Humanos (20), Assistente Financeiro (20), Educação Empreendedora e Financeira (20), Operador de Computador (20), Técnicas Avançadas de Word, Excel e Powerpoint (40), Técnico em Design de Interiores (20), Técnico em Informática (20) e Técnico em Secretariado (20).

Total de vagas: 265

SENAC CEILÂNDIA

Cursos: Administração em Serviços Hospitalares (25), Administrador de Banco de Dados (25), Análise de Faturamento de Serviços de Saúde (25), Assistente Administrativo (50), Assistente de Crédito e Cobrança (25), Assistente de Logística (25), Assistente de Pessoal (25), Assistente de Recursos Humanos (25), Assistente de Secretaria Escolar (25), Assistente Financeiro (25), Estamparia: design de superfície (25), Faturamento em Serviços de Saúde (25), Operador de Computador (50), PHP com MYSQL (25), Recepção em Serviços de Saúde (25) e Técnicas Avançadas de Word, Excel e Power Point (50).

Total de vagas: 475

SENAC PLANO PILOTO (903 SUL)

Cursos: Administração de Serviços Hospitalares (40), Análise de Faturamento de Serviços de Saúde (40), Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos (80), Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na Enfermagem (80), Liderança Coach (80) e Noções de Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais (40).

Total de vagas: 360

SENAC GAMA

Cursos: Administração de Serviços Hospitalares (30), Assistente Administrativo (60), Assistente de Logística (30), Assistente de Recursos Humanos (30), Recepção em Serviços de Saúde (30) e

Técnico em Secretariado (30).

Total de vagas: 210

SENAC TAGUATINGA

Cursos: A Arte de se Comunicar e Vender Mais (20), Administração de contas a pagar, contas a receber e tesouraria (30), Administrador de Banco de Dados (30), Aspectos Legais do Atendimento ao Cliente (30), Assistente de Pessoal (30), Assistente de Recursos Humanos (30), Assistente Financeiro (30), AutoCAD – desenho de ambientes em 2D (25), Cálculo e inventário de estoques (30), Captação de Crédito para o Comércio (30), Construção de Websites com PHP e MySQL (30), E-commerce: vendendo no comércio eletrônico (30), Excel com VBA e Dashboard (30), Faturamento dos Serviços de Saúde (30), Gastronomia para Pessoas com Restrições Alimentares (20), Gestão e Práticas Logística no E-Commerce (30), Inteligência Emocional e Vendas (30), Liderança Coach (30), Logística de devolução nas empresas do comércio (30), Microsoft Power BI Avançado (30), Microsoft Power BI Básico (30), Operador de Computador (40), Pizzaiolo (03), Planejamento e implantação de loja virtual (30), Preparo de Alimentos Congelados (20), Processos logísticos de armazenagem e movimentação de materiais (30), Recursos de Glosas em Processo Organizacionais (30), Renderização para Sketchup – Kerkytea (25), Sketchup – desenho de ambientes e objetos em 3D (25), Técnicas Avançadas de Word, Excel e Powerpoint (30), Técnico em Contabilidade (35) e Técnico em Informática (30).

Total de vagas: 903

SENAC SOBRADINHO

Cursos: Administração em Serviços Hospitalares (20), Análise de Faturamento de Serviços de Saúde (20), Assistente Administrativo (30), Assistente de Logística (30), Assistente de Pessoal (30), Assistente de Pessoal (30), Assistente de Recursos Humanos (30), Assistente de Secretaria Escolar (30), Assistente Financeiro (30), Consultoria de Estilo (20), Faturamento de Serviços de Saúde (40), Operador de Computador (20), Organizador de Eventos (30), Recepção em Serviços de Saúde (20), Recepcionista (30), Recrutamento e Seleção de Pessoas (30), Recursos de Glosas em Processo Organizacionais (20), Técnicas Avançadas de Word, Excel e Power Point (20), Técnico em Contabilidade (30) e Técnico em Logística (30).

Total de vagas: 540

SENAC TTH (GASTRONOMIA -SCS)

Cursos: Bares e Restaurantes: Gestão Operacional (20), Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (60), Camareiro (a) em Meios de Hospedagem (8), Cozinheiro (2), Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação (20), Elaboração de Carta de Bebidas: Planejamento e Precificação (20), Liderança (20), Organização de estoques para bares e restaurantes (20), Organizador de Eventos (34), Padeiro (5), Pizzaiolo (5), Qualidade no Atendimento (20), Recepcionista de Eventos (30), Recepcionista em Meios de Hospedagem (34), Sushiman (6) e Sustentabilidade Aplicada à Cozinha (20).

Total de vagas: 324

SENAC AÇÕES MÓVEIS

Local: Administração Regional de Santa Maria

Cursos: Estamparia: design de superfície (40); Confeiteiro (40) e

Assistente de Recursos Humanos (20)

Total: 100

Local: Administração Regional do Paranoá

Cursos: Cabeleireiro (40) e Salgadeiro (20)

Total: 60

Local: Administração Regional de São Sebastião

Cursos: Confeiteiro (40), Maquiador (40), Pizzaiolo (20), Cabeleireiro (40), Operador de Computador (40), Assistente de Recursos Humanos (20) e Assistente de Pessoal (20).

Total: 220

Local: Recanto das Artes – qd 102, Área Especial

Cursos: Confeiteiro (60), Salgadeiro (20), Agente de Alimentação Escolar (20), Assistente de Pessoal (40), Cabeleireiro (20), Assistente de Recursos Humanos (40) e Assistente Administrativo (40)

Total: 240

Local: CAPEMI – Estrada Vale do Amanhecer DF 10

Cursos: Assistente Administrativo (80), Assistente de Recursos Humanos (40), Estamparia: Design de Superfície (40) e Confeiteiro (40).

Total: 200

Local: Museu de Brazlândia

Cursos: Operador de Computador (40), Confeiteiro (20), Assistente Administrativo (20) e Assistente de Recursos Humanos (20).

Total: 100

Local: Casa Azul – Samambaia

Cursos: Assistente de Recursos Humanos (40), Assistente Administrativo (40) Confeiteiro (40), Operador de Computador (40) e Padeiro (20).

Total: 180

Local: Igreja Comunidade Santo Antônio Sol Nascente, QNR 03/04

Curso: Padeiro (20)

Total: 20

Local: Igreja Evangélica Semear Expansão Ceilândia Norte QNO 17 CONJ. C Lote 28

Cursos: Confeiteiro (20)

Total: 20

Local: Administração Regional de Samambaia

Cursos: Assistente Administrativo (20) e Assistente de Recursos Humanos (20).

Total: 40

Local: SIA TRECHO 3 Lotes 625/695

Curso: Técnicas Avançadas de Word, Excel e Power Point (100).

Total: 100