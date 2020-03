Senac EAD oferece cursos a distância gratuitos para auxiliar sociedade neste momento de quarentena

Pensando em auxiliar a sociedade nesse momento de quarentena por conta da pandemia mundial de coronavírus, o Senac EAD disponibiliza gratuitamente, a partir desta terça-feira (24), diversos cursos de extensão universitária, nas áreas de Educação, Gestão e Saúde, e cursos livres. As inscrições devem ser feitas no site www.ead.senac.br ou clicando no curso de seu interesse listado abaixo. Todos os participantes receberão certificados com validade em todo território nacional.

A metodologia de ensino a distância se torna uma opção nesse momento para que as pessoas não se afastem dos estudos e possam usar o tempo disponível para adquirir novos conhecimentos, sem colocar em risco a saúde, aproveitando o período de quarentena de forma produtiva e enriquecendo os conhecimentos em cursos de atualização profissional.

Os cursos gratuitos disponíveis são:

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Educação

Docência e mediação pedagógica online

Elaboração de materiais didáticos com recursos tecnológicos

Produção de Conteúdos para EAD



Gestão

Estratégias de Negociação Internacional

Gestão das Potencialidades Humanas e Avaliação de Desempenho

Logística Internacional e Operações Globais

Primeiros Passos para Empreender

Planejamento Estratégico Orientado ao Setor Público

Supply Chain Management



Saúde

Envelhecimento Cerebral e Saúde Mental na Velhice



CURSOS LIVRES

Administração do Tempo



Aproveitamento Integral de Alimentos



Congelamento de Alimentos



Desenvolvimento de Equipe



Estilo e Imagem Pessoal



Finanças Pessoais – planejamento e controle



Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal



Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais



Líder Coach



Planejamento e Organização de Eventos Sociais