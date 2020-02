Senac oferece mais de 2,6 mil vagas em 43 cursos gratuitos no DF

O Senac abrirá inscrições a partir desta quinta-feira (13) para o preenchimento de 2.638 vagas em 43 cursos técnicos e de formação inicial e continuada do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições serão realizadas até 19 de fevereiro, das 8h às 18h, nas unidades de Taguatinga, Setor Comercial Sul (Jessé Freire e TTH), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Sobradinho e Ceilândia. Para as turmas ofertadas pelo Senac Ações Móveis, onde as aulas são realizadas em entidades parceiras, a inscrição vai até 21 de fevereiro, das 9h às 17h. Para se inscrever é necessário ir pessoalmente à unidade ou entidade parceira onde o curso é ofertado. O edital está disponível no site da instituição (www.df.senac.br) no link “Cursos Gratuitos (PSG)”.

Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência; e não possuir matrícula em curso PSG em andamento até a data de início do novo curso. Além de levar original e cópia do RG e CPF, comprovante de escolaridade e de residência e comprovante de baixa renda (carteira de trabalho ou autodeclaração de renda), o candidato deverá levar os documentos exigidos para cada tipo de curso, no ato da inscrição, conforme o edital.

A classificação obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso; ordem de inscrição do candidato; e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no site do Senac-DF no dia 27 de fevereiro, até às 18h, para as turmas ofertadas pelas unidades de Taguatinga, Setor Comercial Sul (Jessé Freire e TTH), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Sobradinho e Ceilândia. O resultado da classificação das turmas ofertadas pelo Senac Ações Móveis será divulgado no dia 5 de março até às 18h.

Os cursos disponíveis são: Administração em Serviços Hospitalares, Administrador de Banco de Dados, Agente de Alimentação Escolar, Análise de Faturamento de Serviços de Saúde, Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Pessoal, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Secretaria Escolar, Auxiliar de Cozinha, Barbeiro, Bartender, Bombeiro Civil, Cabeleireiro, Camareira em Meios de Hospedagens, Consultoria de Imagem, Costureiro, Cozinheiro, Depilador, Editor de Projetos Visual Gráfico, Especialização Técnica em Meio Ambiente, Faturamento de Serviços de Saúde, Garçom, Manicure e Pedicure, Maquiador, Operador de Computador, Organizador de Eventos, Pizzaiolo, Recepção em Serviços de Saúde, Recepcionista, Recepcionista de Eventos, Salgadeiro, Segurança Eletrônica CFTV/IP, Sketchup – desenho de ambientes e objetos em 3D, Sushimam, Técnicas Avançadas de Word, Excel e Power Point, Técnico em Administração, Técnico em Finanças, Técnico em Informática, Técnico em Logística, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Secretariado e Técnico em Segurança do Trabalho.

Mais informações em nosso site www.df.senac.br ou pelo telefone 3313 8877.