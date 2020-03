Senac oferece mais de 600 vagas em 19 cursos gratuitos no DF

O Senac abrirá inscrições, de 9 a 13 de março, para o preenchimento de 668 vagas em 19 cursos técnicos e de formação inicial e continuada do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições serão realizadas das 8h às 18h, nas unidades do Gama, 903 Sul, Taguatinga, Jessé Freire (SCS), Ceilândia, Sobradinho e TTH (Gastronomia – SCS). No Senac Ações Móveis, onde as aulas são realizadas em entidades parceiras, o horário de atendimento será das 9h às 16h, até o preenchimento das vagas e do cadastro reserva. Para se inscrever é necessário ir pessoalmente à unidade ou entidade parceira onde o curso é ofertado. O edital está disponível no site da instituição (www.df.senac.br) no link “Cursos Gratuitos (PSG)”.



O Programa Senac Gratuidade destina-se a pessoas de baixa renda. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência; e não possuir matrícula em curso PSG em andamento até a data de início do novo curso. Além de levar original e cópia do RG e CPF, comprovante de escolaridade e de residência e comprovante de baixa renda (carteira de trabalho ou autodeclaração de renda), o candidato deverá levar os documentos exigidos para cada tipo de curso, no ato da inscrição, conforme o edital.



A classificação obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso; ordem de inscrição do candidato; e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 19 de março, até às 18h, no site do Senac-DF.

Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Secretaria Escolar, Auriculoterapia, Cabeleireiro, Camareira em Meios de Hospedagem, Costureiro, Design de Sobrancelhas, Maquiador, Maquiagem Social, Operador de Computador, Organizador de Eventos, Padeiro, Salgadeiro, Técnicas Básicas para Cozinheiro, Técnicas para Pizzaiolo, Técnico em Administração e Técnico em Segurança do Trabalho.



Mais informações: 3313 8877.



Veja os cursos ofertados em cada unidade do Senac e nas instituições parceiras:



GAMA

End: Quadra 5, Conj F, Lote 7, Setor Sul – Gama

Informações: 3484-4128/3484-7704

Cursos: Técnico em Administração (30) e Operador de Computador (30)

Total de vagas: 60



PLANO PILOTO (903 SUL)

End: SEUPS 703/903, Lote A, Asa Sul.

Informações: 3217-8833/3217-8821

Curso: Auriculoterapia (40)

Total de vagas: 40



CEILÂNDIA

End: QNN 01, Conj D, Lotes 4/6, Avenida Hélio Prates, Ceilândia Centro

Informações: 3373-8877

Cursos: Assistente de Recursos Humanos (30) e Assistente Administrativo (30), cursos realizados na Igreja Ministério Rio de Vida EQNP 22/26 ÁREA ESPECIAL E, Setor P Sul, e o curso Assistente de Secretaria Escolar (30), realizado na mesma, só que no campus Pôr do Sol – SHPS QD. 108 Cj. B Lote 4 Cidade Pôr do Sol – Ceilândia/DF)

Total de vagas: 90



GASTRONOMIA (TTH)

End: SCS Quadra 5, Bloco C Asa Sul – Brasília/DF

Informações: 3224-5210

Cursos: Padeiro (5), Organizador de Eventos (18) e Camareira em Meios de Hospedagem (7).

Total de vagas: 30



JESSÉ FREIRE

End: SCS Quadra 6, Bloco A, Edifício Jessé Freire 1º andar. Asa Sul/DF

Informações: 3226 5235

Curso: Operador de Computador (13)

Total de vagas: 13



SOBRADINHO

End: Área Especial nº 5, Quadra 4, Conjunto E, Sobradinho I/DF

Informações: 3591-8877

Cursos: Técnico em Segurança do Trabalho (30), Técnico em Administração (30) e Assistente de Secretaria Escolar (25).

Total de vagas: 85



TAGUATINGA

End: Setor QNG, Área Especial nº 39. Taguatinga Norte/DF

Informações: 3354-6540

Cursos: Técnicas para Pizzaiolo (20), Técnicas Básicas para Cozinheiro (20), Maquiagem Social (20) e Assistente de Logística (30). O curso Design de Sobrancelhas (20) será realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A inscrição e as aulas acontecerão na Administração Regional de Taguatinga, no Espaço da Mulher, localizado na Praça do Relógio

Total de vagas: 110





SENAC AÇÕES MÓVEIS



SANTA MARIA

Local: Administração de Santa Maria

Endereço: QC1, Área Especial, lote B.

Informações: 3393-9908

Curso: Design de Sobrancelha (25).

Total de vagas: 25



RECANTO DAS EMAS

Local: Recanto das Artes – Av. Recanto das Emas, QD 102. Área Especial

Informações: 98625-6034 / 3447-8902

Cursos: Design de Sobrancelhas (25), Salgadeiro (25), Assistente Administrativo (25) e

Costureiro (25).

Total de vagas: 100



PLANALTINA

Local: CAPEMI – Estrada Vale do Amanhecer DF-130

Informações: 3489-1344/99306-5804

Curso: Design de Sobrancelha (25)

Total de vagas: 25



BRAZLÂNDIA

Local: Museu de Brazlândia – Área Especial 1 norte, Rua do Lago.

Informações: 3214-3009

Curso: Cabeleireiro (25)

Total de vagas: 25



SAMAMBAIA

Local: Casa Azul – QN 311 Lote Área Especial 03

Informações: 3359-4874 9.986256034

Curso: Maquiador (25)

Total de vagas: 25



CANDANGOLÂNDIA

Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus – QR 2/3

Informações: 986256034

Cursos: Salgadeiro (20) e Padeiro (20).

Total de vagas: 40