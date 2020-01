Senac oferece quase 600 vagas em 27 cursos gratuitos no DF

O Senac oferece oportunidades para quem quer começar o ano de 2020 fazendo um curso de qualificação profissional gratuitamente. As inscrições devem ser feitas a partir desta terça-feira (14) e vão até 22 de janeiro, a depender da unidade de ensino. Estão disponíveis 589 vagas em 27 cursos de formação inicial e continuada e educação profissional técnica de nível médio. As aulas serão realizadas nas unidades do Senac de Taguatinga, do Setor Comercial Sul, de Ceilândia e em instituições parceiras (Ações Móveis), a partir do final de janeiro. O edital está disponível no site (www.df.senac.br) no link “Cursos Gratuitos (PSG)”.

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial na unidade, por ordem de chegada, até a data limite ou enquanto houver vaga disponível. O horário de inscrição para os cursos ofertados nas unidades do Senac de Taguatinga, Setor Comercial Sul (Jessé Freire e TTH) e Ceilândia será das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já as inscrições nas entidades parceiras (Ações Móveis) acontecem entre 14 e 16 de janeiro, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h, para as cidades de Santa Maria, Planaltina e Recanto das Emas e entre 17 e 22 de janeiro, no mesmo horário, para Paranoá, São Sebastião, Samambaia, Candangolândia e Ceilândia. O resultado sai a partir do dia 23 de janeiro no site www.df.senac.br.

Para participar, é necessário atender aos requisitos de acesso do curso escolhido, ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso, ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, não possuir matrícula em curso PSG em andamento até a data de início do novo curso e não ter evadido ou ser desistente em curso PSG, com prazo igual ou inferior a 1 (um) ano, da data de evasão ou desistência. O candidato deverá levar a documentação exigida para cada tipo de curso. Para todos os cursos é necessário apresentar RG e CPF (original e cópia); comprovante de escolaridade; comprovante de residência (original e cópia); e comprovante de baixa renda – carteira de trabalho (original e cópia) ou autodeclaração de renda, além de documentação específica para os cursos de aperfeiçoamento e técnicos, conforme o edital.

Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Assistente de Pessoal, Assistente em Recursos Humanos, Assistente de Secretaria Escolar, Técnicas Avançadas de Word, Excel e Powerpoint, Técnico em Logística, Vitrinismo e Visual Merchandising para o Varejo de Moda, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Recepcionista de Eventos, Organizador de Eventos, Técnicas Básicas para Cozinheiro, Garçom, Agente de Alimentação Escolar, Auxiliar de Cozinha, Depilador, Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Barbeiro, Cabeleireiro, Costureiro, Confeiteiro, Pizzaiolo, Maquiador, Salgadeiro, Operador de Computador, padeiro.

Mais informações: 3313 8877