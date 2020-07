Sisu 2020.2 recebeu 814,47 mil inscrições; resultado sai hoje

Participam dessa edição 57 instituições, ofertando 51.924 vagas

Encerradas na última sexta-feira, 10, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre receberam, no total, 814.476 solicitações. Os candidatos que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e realizaram inscrição no Sisu 2020.2 disputam 51.924 vagas ofertadas em 57 instituições públicas de educação superior do país. O resultado da primeira chamada será liberado hoje, 14.

Entre as novidades dessa seleção está a oferta de vagas em cursos da modalidade a distância (EaD), além cursos de graduação presenciais. Em nota, o secretário de Educação Superior Wagner Vilas Boas disse que é “gratificante poder encerrar esse ciclo e ver nas redes sociais as manifestações de satisfação dos candidatos ao conseguirem realizar suas inscrições com sucesso”.

Segundo esclarece o edital do Sisu, a classificação dos candidatos segue a seguinte ordem de critérios: maior nota na redação; maior nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias; maior nota na prova de matemática e suas tecnologias; maior nota na prova de ciências da natureza e suas tecnologias e maior nota na prova de ciências humanas e suas tecnologias.

O Sisu tem como foco a seleção dos candidatos às vagas nas instituições que usarão a nota do Enem como única fase de seu processo seletivo. Caso não seja selecionado nessa primeira fase, o candidato deverá manifestar interesse em participar da lista de espera, por meio da página do Sisuna internet, entre os dias 14 e 21 de julho.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil