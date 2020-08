Solidariedade e inclusão digital: Brasília, JK, Taguatinga e Terraço Shopping aderem à campanha para arrecadação de eletrônicos

Projeto é uma iniciativa da 4 Hábitos Para Mudar o Mundo e conta com o apoio da Programando o Futuro, Secretaria de Educação do DF, IFB e Movimento Limpa Brasil

Você sabia que mais de 36 mil alunos da rede pública do Distrito Federal precisam da sua ajuda para acompanhar o ano letivo? Com as mudanças ocasionadas pela pandemia, o novo formato de ensino demanda o uso da internet. Porém, quase um terço dos estudantes de escolas públicas não tem acesso a esse benefício. Para apoiar a causa e contribuir com o estudo desses alunos, os shoppings das organizações PaulOOctavio, em parceria com a 4 Hábitos Para Mudar o Mundo arrecadam eletrônicos para doação: computadores, tablets, smartphones, teclados, fones de ouvido e até mesmo cabos conectores podem ser entregues em local especial, de 24 de agosto até 30 de setembro de 2020.

“É preciso solidariedade para viabilizar que as populações mais vulneráveis tenham a chance de seguir a rotina produtiva e de estudos neste momento atual tão desafiador e que demanda tantos cuidados”, explica o superintende de shoppings da PaulOOctavio, Edmar Barros.

Para os idealizadores do projeto, a campanha é uma oportunidade de transformar a realidade que veio à tona com a pandemia. “O esforço de todos pode promover a acessibilidade e inclusão digital de quase 30% dos alunos da rede pública do DF. Acreditamos que as doações são uma forma de contribuição para amenizar as desigualdades da nossa cidade e do nosso país”, afirma Ana Maria Arsky, da

4 Hábitos Para Mudar o Mundo.

Interessados podem fazer suas doações no Brasília, JK, Taguatinga ou Terraço Shopping. Confira como:

Brasília Shopping

No Brasília Shopping, as doações deverão ser entregues na Administração do Shopping, no 1º piso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

JK Shopping

O JK Shopping receberá as doações no Fraldário do centro de compras, localizado no Piso L3.

Taguatinga Shopping

No Taguatinga Shopping, as doações serão realizadas no Balcão de Informações, localizado no 1ª piso. Além disso, interessados podem contribuir com a campanha se cadastrando nas vagas para voluntariado disponíveis na plataforma do TGS Solidário: Técnico em TI ou Programador, que pode doar horas de seu tempo ajudando a configurar ou fazer a triagem dos equipamentos recebidos; e Embaixador de Coleta, responsável por recolher as doações e depois levá-las até um dos pontos de coleta. Para mais informações, acesse https://bit.ly/3gMSxAr.

Quando a gente se junta, tudo muda!

Terraço Shopping

No Terraço Shopping, o ponto de coleta estará localizado na portaria da Torre A, 1º

piso.

SERVIÇO: Campanha de arrecadação de eletrônicos

Onde: Brasília, JK, Taguatinga e Terraço Shopping

Quando: 24 de agosto a 30 de setembro de 2020

BRASÍLIA SHOPPING

Site: https://brasiliashopping.com.br/

Instagram: @brasiliashopping

Facebook: @BsbShopping

Informações: (61) 32109-2122

Endereço: SCN Q5, BLOCO A, Via W3 Norte – Asa Norte

JK SHOPPING

Site: http://www.jkshoppingdf.com.br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Informações: (61) 3246-8600

End: Av. Hélio Prates QNM 34 – Entre Taguatinga e Ceilândia

TAGUATINGA SHOPPING

Site: www.taguatingashopping.com.br

Instagram: @taguashopping

Facebook: @TaguatingaShopping

Informações: (61) 3451-6000

Endereço: QS 01 Rua 210, lote 40, Pistão Sul, Taguatinga/DF

TERRAÇO SHOPPING

Site: www.terracoshopping.com.br

Instagram: @terracoshopping

Facebook: @shoppingterraco

Informações: (61) 3403-2900

Endereço: SHC AOS entrequadras 2/8 lote 5 – Octogonal Sul