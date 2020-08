Sua Vida Vale Muito Itinerante faz quase 200 atendimentos em Ceilândia

Programa da Sejus leva vários profissionais da área de saúde para cuidar da população. Serviço vai continuar nesta semana

Agência Brasília

O programa Sua Vida Vale Muito Itinerante, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), fez 188 atendimentos no CEU das Artes da QNR 2 de Ceilândia. O local foi o primeiro a receber a ação, entre os dias 21 e 28 de agosto, e contou com uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, massoterapeutas e educadores físicos.

Nesta semana a ação continua em Ceilândia. A equipe da Sejus estará a partir desta quinta-feira (3/9) na Praça dos Direitos, na QNN13. Serão três dias de atendimentos: quinta-feira, sexta-feira e sábado.

“Durante a pandemia de Covid-19, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Por isso, decidimos levar para as Regiões Administrativas esses atendimentos e serviços que podem auxiliar a população, especialmente os idosos e seus familiares, a se protegerem desse vírus”, reforçou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, estão sendo adotados todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Entre as medidas de segurança estão a testagem prévia dos servidores, a desinfecção do local, o uso de máscaras e de álcool gel 70%, além do distanciamento social.