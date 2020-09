Taguaparque vai ganhar Escolinha de Futebol do Léo Moura

Jogador Léo Moura veio ao Distrito Federal apresentar projeto social para atender jovens por meio do esporte

Agência Brasília

Vem aí uma nova oportunidade para a garotada realizar o sonho de jogar futebol. Em reunião no Palácio do Buriti, o jogador Léo Moura manifestou ao governador Ibaneis Rocha o desejo de viabilizar seu projeto social no Distrito Federal. O encontro foi promovido pela secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, que prometeu empenho para ajudar na iniciativa.

O grupo que administra o Instituto Léo Moura Sports, incluindo o jogador, está no DF para conhecer instalações e possíveis endereços a fim de concretizar a iniciativa. A intenção é que a escolinha de futebol, por meio do projeto social, utilize as instalações do Taguaparque, em Taguatinga.

“O Taguaparque tem uma boa localização e fica próximo de várias regiões administrativas como Ceilândia, Águas Claras, Estrutural. Nós fizemos uma revitalização no parque no ano passado e o local é um ótimo espaço para receber este projeto”, disse o governador Ibaneis Rocha, animado com o projeto.

Léo Moura contou o sonho de infância e o desejo de trazer para Brasília seu projeto social. A iniciativa, que chegou a ter dez mil alunos espalhados em 20 núcleos no Rio de Janeiro, consiste em ocupar jovens no contraturno escolar com atividades para formação geral, ofertando acesso não só ao esporte, mas também ao lazer, educação e saúde.

“Sempre tive o sonho de ter um projeto social. Na infância não tive oportunidades e falei para o meu pai que no dia em que virasse profissional eu iria realizar estes projetos. Sei o quanto a garotada é carente de oportunidades e hoje eu posso concretizar este sonho”, afirma Léo Moura.

Atualmente, Léo Moura defende as cores do Botafogo (PB). Ele também acumula passagens pelo Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009, pelo Grêmio, quando conquistou a Copa Libertadores de 2017, entre outros clubes.