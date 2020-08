Termina amanhã prazo para adesão à lista de espera do Prouni 2020.2

Resultado será divulgado na segunda-feira, dia 24

Candidatos não selecionados na chamada regular do Programa Universidade para Todos (Prouni), principal processo seletivo de concessão de bolsas de estudo no ensino superior privado, podem manifestar interesse na lista de espera do programa até amanhã, dia 20. Para realizar o procedimento, o candidato deve acessar o site do Prouni e manifestar interesse. O resultado será divulgado no dia 24 de agosto.

Relativas ao segundo semestre deste ano, as vagas da lista de espera do Prouni são formadas pela não ocupação dos pré-selecionados na segunda chamada, por diversos motivos, sendo os principais a não entrega de todas as documentações exigidas pela instituição de ensino superior, perda dos prazos para comprovação das informações, matrículas e até mesmo desistência.



Os aprovados em um curso por meio da lista de espera devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição na faculdade para qual foi selecionado entre os dias 24 e 28 de agosto. Esse procedimento é obrigatório e, caso não seja realizado, a bolsa de estudo é cancelada. É preciso entregar documentos pessoais do estudante e do seu grupo familiar, tais como comprovantes de renda e residência.

Alternativa

Caso também não seja selecionado na lista de espera, o estudante pode buscar outros meios de cursar uma faculdade privada com bolsa de estudo. O Educa Mais Brasil, por exemplo, é um programa de incentivo estudantil que oferta bolsa de estudo com até 70% de desconto. O programa tem parceria com diversas instituições de ensino superior em todas as regiões. Para participar não é preciso ter feito o Enem e nem comprovar renda. Confira, abaixo, o passo a passo para fazer a sua inscrição no site do programa:

Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br

Pesquise pela cidade e instituição e/ou curso

Confira as bolsas de estudo disponíveis

Clique em “quero esta bolsa”

Confira os dados da bolsa de estudo selecionada

Cadastre-se de forma gratuita

Aguarde a liberação do auxílio estudantil

Faça o pagamento referente à pré-matrícula

Finalize a matrícula junto à instituição de ensino

Fonte: Agência Educa Mais Brasil