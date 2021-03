Território Criativo presenteia Ceilândia em seu 50º aniversário

O projeto dedica um percentual de vagas exclusivas a residentes da RA para diversas formações

No dia 27 de março de 2021, Ceilândia completa seus 50 anos de existência plena de diversidade e de produção cultural. A Região Administrativa sempre deu origem a uma infinidade de artistas, agentes culturais e empreendimentos que se destacam no Distrito Federal e em todo o país. Como forma de coroar esse cinquentenário, o Território Criativo — Nova Temporada reserva 50% de vagas em seus cursos de capacitação, exclusivamente dedicadas a seus residentes.

Trata-se de uma forma de descentralizar a qualificação gratuita oferecida, por meio de uma ampla gama de encontros formativos, tanto virtuais como presenciais, um dos propósitos principais do projeto.

Com a iniciativa de priorizar essa faixa específica da população, o Instituto Janelas da Arte, em parceria com a SECEC-DF (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF), homenageia a cidade nascida em 1971, hoje com mais de 470 mil habitantes. Seus residentes formam uma malha social diversificada pela grande imigração, principalmente nordestina, que a escolheu como lar. Tanta diversidade deu origem a uma efervescência cultural das mais potentes em todo o Centro-Oeste. Artistas de peso, como Cambio Negro, Japão Viela 17 ou centros culturais como a Casa do Cantador e a Feira da Ceilândia compõe essa preciosa colcha de retalhos formada por vários “Brasis”.

Atualmente há quatro cursos com inscrições abertas, no site do Território Criativo. Virada de Palco com Raminho, Acessibilidade Cultural com Anderson Tabuh, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia com Erika Lisboa e Elaboração de Projetos Culturais com Fernanda Soutto Mayor. Os dois últimos destinam 50% de suas vagas, que são limitadas, a pessoas que comprovem residência na Ceilândia. A proposta de dedicação exclusiva não se restringe somente aos cursos mencionados. Está prevista para manter-se em várias outras formações, cujas inscrições ainda serão abertas ao longo dos próximos meses.

Serviço: Território Criativo – Nova Temporada

Inscrições: http://territoriocriativo.com.br/

Inscrições abertas:

Virada de Palco – Raminho.

Eixo: Bastidores.

Abril: terças e quintas – 10h às 12h.

Empreendedorismo, inovação e tecnologia – Erika Lisboa.

Eixo: Empreendedorismo, inovação e tecnologia.

Abril: terças e quintas -19h30 às 21h40.

*50% da vagas para residentes na Ceilândia.

Elaboração de Projetos Culturais – Fernanda Soutto Mayor.

Eixo: Produção Cultural.

Abril: 05, 12 e 19 – 19h30 às 21h30.

*50% da vagas para residentes na Ceilândia.

Acessibilidade cultural – Anderson Tabuh.

Eixo: Acessibilidade.

Abril: 08, 15 e 29 – 19h30 às 21h30.

Atenção: os cursos são gratuitos, as vagas são limitadas e somente para residentes do DF. A simples inscrição não garante sua vaga!