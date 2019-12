Touring fecha e ônibus do Entorno vão para Rodoviária

O Governo do Distrito Federal vai desocupar o prédio do Terminal Metropolitano de Brasília (Touring), utilizado pelo Serviço de Transporte Coletivo Semiurbano, as chamadas linhas do entorno. A partir de 5 de janeiro de 2020, o Touring será fechado e os ônibus do entorno irão ocupar dez boxes na Plataforma E (E1 a E10) e os cinco boxes da Plataforma F Superior da Rodoviária do Plano Piloto, onde os passageiros deverão embarcar e desembarcar.

Confira como ficará

O Touring atende cerca de 200 mil passageiros por dia. Sete empresas irão operar na Rodoviária, num total de 110 linhas que se destinam a 11 cidades do Entorno do Distrito Federal. Com a mudança de local, a maioria dos usuários do transporte do Entorno não precisará mais atravessar o Eixo Monumental. Eles terão acesso direto à Rodoviária, que oferece maior segurança e variedade de serviços, além de facilidade no embarque e desembarque.

Agência Brasília