Último dia para fazer a matrícula na rede pública de ensino

Esta sexta-feira (7) é o último dia para estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino do Distrito Federal efetivarem as matrículas na escola em que foram contemplados com uma vaga. Quem não fizer a matrícula perde a vaga. As aulas começam na segunda-feira (10).

Essa etapa é voltada apenas a quem, por algum motivo, deixou de se inscrever no tempo correto. Por isso, a Secretaria de Educação (SEE) abre nova oportunidade de inscrição. Estudantes já matriculados na rede pública não participam desse procedimento. Para esses alunos, a mensagem que aparece é “Não contemplado”.

Caso eles tenham interesse em mudar de escola, devem solicitar, na unidade em que estão matriculados, a transferência – que somente será efetivada se houver vaga disponível na escola de interesse.

Vagas garantidas

Cerca de 500 estudantes, ao consultarem o resultado, encontraram a mensagem “Procure a regional de ensino”. Esses estudantes devem se dirigir à a Coordenação Regional de Ensino (CRE) que atende a região para a qual desejam a vaga a fim de verificar em que escola vão estudar. Todos terão vagas garantidas e não haverá prejuízo pedagógico.

Além das cópias, é preciso levar a documentação original. Os documentos exigidos são Certidão de Nascimento, CPF do estudante, duas fotos 3 X 4, comprovante de residência, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, Carteira de Vacinação e Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar. Para matrícula de estudante menor de idade, a pessoa responsável deverá apresentar Registro Geral (RG) e CPF.

Em caso de dúvidas, consulte a Estratégia de Matrícula 2020, disponível na página da SEE.

* Com informações da SEE