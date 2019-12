Último fim de semana do ano tem samba na Casa do Cantador em Ceilândia

O ano vai fechar com muita música e alegria na Casa do Cantador. É o Tardezinha do Samba, que chega a sua 3ª edição, levando o melhor do samba do DF para Ceilândia. No dia 28 de dezembro, sábado, grandes nomes como 7 na Roda, Marcelo Café, Renata Jambeiro, Casa de Sinhá, Choro da Resistência, Kika Ribeiro e muitos outros vão levar a força e a energia do Samba para a cidade.



Além de muito samba, o festival oferece espaço gastronômico e feirinha criativa com roupas africanas, artesanato, acarajé e muito mais. O público participa de tudo com entrada franca e livre, com a possibilidade de doar alimentos não perecíveis, que serão repassados para instituições sociais.

Tardezinha do Samba

Idealizado pelo músico Marcelo Café e realizado pela Artecei Produções, o Tardezinha do Samba tem a proposta de reunir os principais fazedores de samba e da cultura afrobrasileira do Distrito Federal, sendo o primeiro festival do gênero realizado em Ceilândia. Esse encontro cria um intercâmbio cultural entre nomes consagrados e novos talentos, oportunizando o lançamento de novos trabalhos e a consolidação das rodas de samba que marcam os fins de semana em Ceilândia.

PROGRAMAÇÃO





12h00 – Café com Samba

12h50 – Samba na Comunidade

13h40 – Samba na Guariba

14h30 – Casa de Sinhã

15h20 – Choro da Resistência

16h10 – Kris Maciel

17h00 – Claudio Roberto

17h50 – Filipe Victório

18h40 – Kika Ribeiro

19h30 – 7 na Roda

20h20 – Marcelo Café

21h10 – Renata Jambeiro

SERVIÇO

Tardezinha do Samba – Casa do Cantador

Quando: sábado, 28 de dezembro, das 12h às 23h

Onde: Casa do Cantador (QNN 32 Área Especial, Ceilândia Sul – DF)

Entrada: Franca

Classificação indicativa: Livre

Informações e entrevistas: 61 9.8629.2171

Redes Sociais:

www.instagram.com/tardezinhadosambacei

www.facebook.com/ArteceiProducoes