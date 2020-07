Vagas do Sisu estão liberadas para consulta; inscrições começaram no dia 7

Serão oferecidas 51.924 vagas em 57 instituições

Estudantes interessados em participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem consultar as vagas que serão ofertadas na segunda edição da seleção deste ano. Ao todo, serão disponibilizadas 51.924 vagas em 57 instituições de ensino superior públicas. As inscrições começam apenas na próxima terça-feira, 07, e terminam no dia 10. Consulta deve ser feita no site do Sisu.

Este primeiro momento serve para que os candidatos possam pesquisar as graduações e instituições que lhe interessam para melhor se preparem para as inscrições. Entre os dias 7 e 10 de julho, uma vez por dia, o sistema irá calcular a nota de corte para cada curso.

A nota de corte é calculada de acordo com o interesse dos candidatos inscritos em determinado curso, por modalidade de concorrência. Quanto maior a procura, maior será a nota de corte. Como ela não define a vaga para os inscritos, é fundamental que o candidato monitore diariamente sua posição, alterando curso ou a universidade caso haja a necessidade.

No site e no aplicativo, o estudante pode acompanhar sua inscrição. As plataformas permitem acesso às classificações parciais, ao resultado final e à lista de aprovados.

O que é o Sisu

O Sisu tem como meta a democratização e o acesso de estudantes às instituições de ensino superior públicas. As vagas são direcionadas a candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não zeraram a redação.

Não podem participar da seleção, candidatos que já possuem matrícula em uma instituição de educação superior. O Educa Mais Brasil preparou um guia sobre o Sisu, explicando de forma resumida todas os pontos da seleção, para conferir é só clicar aqui.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil