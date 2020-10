Vagas gratuitas para cursinho preparatório para o Enem

Os jovens nesta edição serão preparados para concorrer a vagas na universidade pela nota obtida no Enem

O cursinho gratuito oferecido pelo Jovem de Expressão abre vagas para mais um ciclo, de 12 a 17 de Outubro estarão abertas vagas para participar da 9ª edição do projeto, as vagas são limitadas e inscrições serão feitas via formulário online.

As aulas serão ministradas de forma híbrida, com aulas presenciais no espaço do Programa Jovem de Expressão em Ceilândia e aulas online por aplicativos de videoconferência. Os jovens nesta edição serão preparados para concorrer a vagas na universidade pela nota obtida no Enem.

A inscrição online pode ser acessada pelo link: http://bit.ly/borapassarnojex

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Serviço

Pré-enem do programa Jovem de Expressão.

Inscrição online pelo link http://bit.ly/borapassarnojex de 12/10 até 17/10.

Vagas limitadas para jovens de 18 aos 29 anos.

Local das aulas presenciais: Programa Jovem de Expressão, EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte.