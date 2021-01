Vigília Cultural contempla artistas do DF e Região Metropolitana

O evento acontece no canal do Youtube – TV Multicultural, gratuitamente, no dia 9 de Janeiro de 2021

O projeto VIGÍLIA CULTURAL visa a realização de eventos multiculturais para democratizar oportunidades para artistas de diversas linguagens da cultura, dança, teatro, circo, literatura, artes visuais, artesanato e música das mais diferentes vertentes musicais do DF. O evento acontece no dia 9 de janeiro de 2021, a partir das 6 hora, começando com aula de Yoga, no canal do projeto – Youtube: https://www.youtube.com/c/TVMULTICULTURAL . A transmissão terá duração de 24horas, com vários artistas da cidade, gratuitamente.

A ideia é, também, democratizar o acesso à cultura para toda a população, sem cobrança de ingresso, prioritariamente em local público de referência cultural da cidade, que valorize a apresentação artística, gravação, circulação do trabalho em redes sociais e comercialização dos respectivos produtos culturais. Nesta edição, excepcionalmente, devido à pandemia do Coronavírus, será realizado no formato online, transmitido pelo link do canal TV Multicultural.

O espaço propõe exposição de produtos de artesãos, que são expositores da economia criativa e parceiros locais que garantam essa identificação e alinhamento com o projeto, que irão respeitar, também, as condições de estrutura e capacidade de espaço físico e da programação. A edição online terá gravação, com os expositores, de um comercial dos produtos para ser veiculado nas redes sociais e na live.

A realização do projeto traz benefícios consideráveis para os artistas apresentarem seus trabalhos, e para a população ter acesso democrático à cultura de forma inclusiva, fortalecendo instituições e o setor produtivo da área. A edição contará com 37 apresentações, entre expositores da cultura, da economia criativa e artistas. Desses, 29 do Recanto das Emas, cidade que é um dos maiores pólos de cultura do DF. A Live terá apresentações Musicais, Yoga, Contação de História, Teatro Circense, Poesia, Moda, Dança, Performance, documentário, Roda de Conversa, Batalha de Rima, Djs, MCs, Bandas Autorais, Gastronomia, Expositores da Economia Criativa, Artes Plásticas e Visuais, Produtos Culturais e Orgânicos, Sorteios e muito mais!

A programação conta com a apresentação do ícone do rap, o rapper GOG. O grupo de rap sensação do DF e do Recanto das Emas COKTEL MOLOTOV e RAIKA MC, revelação feminina do RAP do DF, dentre outras apresentações de diversas linguagens da cultura.

Programação do evento:

Data: 9/01/2021 – TV Multicultural (Youtube)

06h10 – Yoga Jane Carmem

7h30 – Alejandro Vasquez

7h55 – Grupo Terra Molhada

9h55 – Rego Júnior

10h40 – Um Dois Feijão com Arroz

11h10 – RECANTO POÉTICO

12h15 – Nossas Batalhas

12h45 – Roda de Conversa Sobre o documentário “Nossas Batalhas”

13h30 – Banda Blasterror

14hh05 – DJ Pudão

14h40 – Banda Desonra

15hh25 – DJ Pudão

16h00 – Banda Função Inversa

16h45 – DJ Marola

17h55 – Batalha Sagrada

19h00 – É NOIS NA RUA

19h20 – Dimensão Negra

19h55 – Paradigma

20h50 – Karol Du Black

21h00 – Hate Aleatório

21h40 – MC DRAMA

22h30 – DANDARA

23h05 – RAIKA MC

23h40 – GOG

01h40 – COKETEL MOLOTOV

03h45 – DJ Juninho

Sobre o idealizador do Projeto, Márcio Apolinário:

Márcio Apolinário é Brasiliense, tem 42 anos é gestor cultural com especialidade em estratégia em gestão de política pública e Patrimônio Cultural e Artístico pela UNB (2018/2019). Há 22 anos atua como produtor cultural, também tem atuação como voluntário em colegiados, conferências que contribui diretamente para o desenvolvimento cultural do DF, que garante o direito cultural, a cidadania e a construção de políticas públicas para o setor.

Destaca-se que os eventos em que trabalha priorizam a contratação de artistas e grupos culturais do DF, contribuindo para a promoção da diversidade e o acesso à cultura, para a construção do ideário de igualdade social e para o fortalecimento da diversidade social e cultural.

Trabalhos como Bloco Libre, que traz uma causa internacionalista, onde a cada ano um país é homenageado por seu aspecto sociocultural, o CarnaMuseu um carnaval alternativo com duração de cinco dias, que conta com apresentações das mais variadas vertentes musicais, e a própria Vigília Cultura, que teve início em 2016 em defesa da cultural contra o desmonte e a extinção do ministério da cultura.

O evento tem uma inovadora articulação de diversos agentes culturais que proporciona uma importante movimentação de produtos e serviços que além de fortalecer o setor cultural potencializa as ditas APL (Arranjos Produtivos Locais) Fortalece a identidade local e circulação de artistas para promoção da arte.

Conta com aopio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A realização do projeto TV Multicultural Vigília Cultural no canal do Youtube.

Sobre o Rapper GOG:

Genival Oliveira Gonçalves (Sobradinho, 1965), mais conhecido pelo seu nome artístico GOG, é um rapper, cantor, e escritor brasileiro. É um dos pioneiros do movimento rap no Distrito Federal. Desde o início da sua carreira, ganhou a alcunha de Poeta. Seu mais recente trabalho é o álbum Mumm- Rá High Tech, Em ‘Mumm – Ra High Tech’, seu 11o disco, o rapper segue fiel à sua trajetória, agora sob uma roupagem que mescla beats eletrônicos com batidas contemporâneas. Fiel ao peso que a palavra tem em sua antologia musical, a gravação em DVD do disco, têm diversas representações da palavra nos diversos arquétipos que compõe o espetáculo.

Serviço: Vigília Cultural On Line

Onde: Canal no Youtube: https://www.youtube.com/c/TVMULTICULTURAL

Data: 9/01/2021

Hora: A partir das 6h10 (24 horas de programação);

Gratuito;

Informações: Facebook:@vigiliaculturalonlina(https://www.facebook.com/events/1291894147846976)

Assessoria: elafala.assessoria@gmail.com

Larissa e Michelle