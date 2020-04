Visitas aos presídios estão suspensas até o próximo dia 10

Desde 12 de março, a suspensão de visitas está em nos seis presídios administrados pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF (Sesipe) – penitenciárias do Distrito Federal I e II (PDF I e II), Centro de Internamento e Reeducação (CIR), Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) e Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Nessa última unidade, os internos já não recebem visitas por cumprirem pena em regime semiaberto, mas por determinação da Vara de Execução Penal (VEP), estão com os benefícios de saída temporária e trabalho externo suspensos.

Semanalmente, as visitas ocorriam nas unidades prisionais às quartas e quintas-feiras. Às sextas uma pequena parcela de sentenciados recebiam visitantes.

“Todas as medidas necessárias para evitar o contágio estão sendo cumpridas nas unidades prisionais”, explicou o coordenador-geral da Sesipe, delegado Érito Pereira. “A Segurança Pública e os órgãos de juJstiça estão atentos e fazendo as adequações necessárias. Exemplo disso é o de banho de sol, que, dentro da possibilidade de cada presídio, foi estendido de duas para três horas.”

As escoltas judiciais estão reduzidas, pois somente estão ocorrendo audiências judiciais de extrema necessidade. As escoltas hospitalares estão ocorrendo em casos necessários.

Cartilhas e material informativos foram distribuídos a servidores. As informações foram repassadas aos reeducandos. A Sesipe está seguindo orientações da Secretaria de Saúde (SES) específicas para o ambiente carcerário, ações das quais fazem parte palestras e vídeos enviados por meio de whatsapp.

* Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP)