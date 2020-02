Vistoria encontra irregularidades na rodoviária do Plano Piloto

Representantes da Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade) realizaram, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, inspeção na Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo foi verificar as condições de infraestrutura e acessibilidade do local.

A rodoviária foi escolhida como primeiro local de atuação devido ao grande número de usuários e de seu caráter estratégico para o sistema de mobilidade do Distrito Federal. O resultado da vistoria será transformado em um relatório, que subsidiará a atuação da rede.

Elevadores e escadas rolantes quebrados, banheiros deteriorados, caixas de incêndio sem mangueiras, falta de bicicletário e de conexão com as ciclovias existentes nas proximidades, deficiência de sinalização, presença de ambulantes em locais de circulação, transporte “pirata” e precariedade das calçadas no entorno da rodoviária foram alguns dos problemas identificados.

Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), acompanharam a inspeção o promotor de Justiça Dênio Augusto de Oliveira e três peritos.

Trabalho conjunto

A Rede Urbanidade, criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) do MPDFT em parceria com estudiosos e representantes de associações e entidades que se dedicam à causa da mobilidade urbana sustentável.

“O objetivo principal do grupo é unir forças em prol do aperfeiçoamento do sistema de mobilidade urbana do Distrito Federal, que tanto interfere na qualidade de vida da população, contribuindo para a construção de um sistema mais eficiente, justo, inclusivo e ecologicamente sustentável”, explica o promotor de Justiça Dênio Augusto de Oliveira.

Outra frente de trabalho será nas discussões relacionadas à revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (PDTU). Estão previstas, ainda, iniciativas voltadas para a sensibilização da sociedade em relação ao tema e a fiscalização do cumprimento da legislação.

*Com informações do MPDFT