Voluntários entregam 400 cestas básicas a moradores de Ceilândia

O Comitê de Voluntariado da Câmara Legislativa realizou sua segunda ação de entrega de cestas básicas a pessoas carentes do Distrito Federal. Após destinar 750 kits de alimentos ao Comitê de Emergência Covid-19 do GDF, dessa vez foi a população de Ceilândia a ser beneficiada com 400 cestas. As doações foram entregues à líder comunitária Heleninha da QNQ, pelas mãos da coordenadora de voluntariado da CLDF, Rafaela Abrantes, e da primeira-dama do Legislativo local, Pollyana Prudente.

“Nos mobilizamos aqui e conseguimos levar algumas cestas básicas a uma comunidade carente do DF. Precisamos proteger nossa saúde, mas também ajudar quem está indefeso diante desta pandemia que colocou em risco toda a população do país”, destacou Pollyana Prudente.

A primeira-dama ressaltou que o cenário de crise econômica e isolamento social tornaram ainda mais importantes as ações de voluntariado: “É unindo forças que conseguimos ao menos minimizar o sofrimento da população. E é isso que o comitê se propõe a exercer nesse momento.”

