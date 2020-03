Youtuber: conheça a graduação para formação na carreira

Você tem a vontade de trabalhar com a internet? Essa é a sua hora. O tecnólogo em Formação para Youtuber criado pelas unidades de Campinas e São Paulo da Universidade Paulista (Unip) foi desenvolvido para quem deseja aprender as técnicas para trabalhar com a plataforma YouTube. O curso é voltado tanto para quem já trabalha com a plataforma e busca uma especialização técnica, quanto para quem deseja se tornar umyoutuber. Empresas que desejam investir no YouTube como ferramenta de negócios também são público-alvo da graduação.

Com o crescimento constante da profissão nos últimos anos, o YouTube hoje é uma das plataformas mais usadas pelos jovens para ver vídeos, ouvir música, se informar ou apenas compartilhar seu dia a dia com seus seguidores inscritos nos seus canais. Whindersson Nunes, Luccas Neto e Felipe Neto estão entre os nomes mais pesquisados na plataforma.

“As pessoas ainda não respeitam a profissão, por isso, esse curso é interessante para expandir conhecimentos. Não é um caminho fácil, então, não desistir, ter criatividade, tempo e paciência é fundamental”, diz a Youtuber e Criadora de Conteúdos,Shakyra Menezes.

Formação para Youtuber

Com duração de dois anos, o curso tem como objetivo proporcionar aos alunos as ferramentas de conhecimentos necessários para o desenvolvimento da carreira como influenciadores digitais. Durante os dois anos de curso, o estudante passará por uma formação que abrange as técnicas de criação, edição e divulgação de materiais audiovisuais nas plataformas disponíveis.

Apesar de ser focado no YouTube, o tecnólogo oferece conteúdos e disciplinas como Inovações Digitais e Comunicação Aplicada para o aluno aprender a produzir conteúdo para as diferentes redes sociais e conseguir divulgar marcas e produtos, alcançando o público desejado.O curso não tem como exigência o estágio obrigatório e não inclui o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os alunos realizam projetos práticos semestralmente. Ao final do curso, o profissional formado recebe o diploma de nível superior e está apto para realizar uma especialização.

Bolsas de estudo Unip

A UNIP – Universidade Paulista é uma instituição de nível superior diferenciada. Sempre antenada com as transformações do mercado, disponibiliza toda a estrutura necessária para formar profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho. A faculdade Unip é parceira do Educa Mais Brasil e disponibiliza bolsas de estudo com mais de 70% de desconto nas mensalidades. Acesse o site do Educa e garanta o seu benefício agora mesmo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil