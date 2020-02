BEMMEB Bloco do Bem abre o carnaval sexta (21) com muita música e solidariedade

Nessa sexta de carnaval tem! À partir de 17 horas, BEMMEB Bloco do Bem (Brazilian Electronic Music) vai pra rua tremer o asfalto no Setor Comercial Sul. Várias atrações musicais para ferver o carnaval gratuito da nossa cidade.

BEMMEB é um bloco que reúne ritmos do samba ao house, numa festa inclusiva, e em 2020 comemora em seu 6º ano, a marca de nunca ter tido nenhuma ocorrência policial durante o evento, reforçando o compromisso com a paz, segurança, alegria e solidariedade. Desde seu primeiro ano de existência, o bloco arrecada doações para comunidades em vulnerabilidade na Ceilândia no Sol Nascente.

Artistas e apresentações

Thaisa Sabino – Dj e idealizadora do BEMMEB, já se apresentou pelo Brasil e o mundo levando seu som para Alemanha, Tailândia, India, França, Inglaterra, Nepal e Ibiza onde teve um programa radiofônico na Ibiza Global Radio. Agita o Bloco do Bem com seu som que mistura timbres eletrônicos e percussões orientais.

Ken Pontes – Ken Pontes, multi instrumentalista de origem africana, traz consigo uma bagagem sonora multiétnica que abrange sons tribais. Faz parte da banda Haono Beko, com seu projeto Live, se apresentará com Dj Salima abrindo a festa eletrônica do SCS.

Salima – iniciou sua carreira em 2004 na Índia tocando psytrance e house, recentemente se apresentou na Earthdance Brasília tocando trance, e no Festival Universo Paralello 2020 com batidas indianas. Traz o psytrance com o projeto live que se apresenta com a guitarra virtuosa de Ken Pontes.

Mixshell – veterano na cena eletrônica, dj e produtor traz muitas surpresas medievais e indígenas em seu tripset pra tirar todo mundo do chão .

Bruna Val – esse ano tocou na UP Club e promete trazer para a pista um projeto de tech house, clássicos da house music com referências vocais da black music.

Kika Ribeiro – cantora e compositora, na mpb está sua raiz e no samba sua paixão. Ela e sua banda abrem a pista do Bloco do Bem com o melhor do samba.

Gui Capanema aka KPA especializado em Open Format já se apresentou ao lado de grandes nomes da música nacional como Titãs, Nado Reis e Jota Quest.

Comboio Percussivo – coletivo de cultura popular brasileira, que mantém as tradições populares afro-brasileiras e indígenas.

Bloco Luxo, Poder e Glória – é um bloco de muita exaltação, inclusivo, LGBTIQ+, que traz toda sua efervescência, malemolência para as ruas de Brasília.

Bloco do CBD – protesta com muita alegria, para trazer visibilidade à importância do medicamento CBD, que modifica a vida de muitas pessoas, tratando doenças como fibromialgia, alzheimer, epilepsia, câncer, ansiedade, insônia e muitas outras, mas que hoje ainda é acessível a poucos no momento, em virtude de seu alto preço.

Serviço:

BEMMEB BLOCO DO BEM

Line Up: DJs Thaisa Sabino, Ken Pontes, Salima, Bruna Val, Mixshell, Kika Ribeiro Banda, Comboio Percussivo e Guilherme Capanema aka KPA.

Participação Especial: Bloco Luxo, Poder e Glória e Bloco do CBD.

Local: SCS QD 2 – Setor Carnavalesco Sul.

Data: Sexta-feira de carnaval, 21 de fevereiro

Horário: 17h às 23h.

Contato: Thaisa Sabino (61) 9 8271-6206

Assessoria de Imprensa: Dani Ferreira (61) 9 8146-5825