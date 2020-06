Década do vídeo: IESB lança curso de pós-graduação para capacitar youtubers

De acordo com pesquisa elaborada pela Cetic.br, vídeos on-line são tendência para os próximos anos. Só em 2019, 74% dos usuários de internet consumiram programas, filmes, vídeos ou séries

A tendência do consumo virtual de 2020 ficou ainda mais clara com a pandemia. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2019, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic.br), entre os usuários de internet, 74% assistiram a programas, filmes, vídeos ou séries. Isso mostra o quão importante são os conteúdo em vídeo, sobretudo, os veiculados em plataformas on-line.

Para capacitar os profissionais para esta nova realidade de mercado, o Centro Universitário IESB lança o curso de pós-graduação a distância para capacitar “Youtuber”. O plano do curso prevê aliar a teoria e prática para oferecer aos alunos desde ferramentas até conhecimentos essenciais para a criação de um canal, produção de conteúdo audiovisual e para se tornar um influenciador digital.

Também estão previstas aulas sobre roteirização, sonorização, criação e edição audiovisual para multiplataformas como Youtube, Instagram e demais redes sociais. É claro que as lives não poderiam ficar de fora. “O desenvolvimento profissional e pessoal do aluno na área de influenciadores digitais inclui técnicas e estratégias de promoção e marketing de conteúdo. Como empreendedor irá desenvolver técnicas de gerenciamento, publicidade, monetização e analytics aplicado a otimização dos canais no Youtube e Instagram”, informa o plano do curso.

Os professores que irão compor o curso são nomes de referência no mercado em questão, selecionados “a dedo” pela Associação de Youtubers de Brasília, cujo presidente é o influenciador digital Eldo Gomes. Segundo o coordenador do curso, Alexandre Loureiro, esta especialização é uma oportunidade de profissionais da comunicação e outros de adentrarem a um mundo cada vez mais digital. “Todas as profissões estão tendo que agregar valor com novas habilidades de comunicação on-line. Saber fazer vídeo e como se apresentar na frente da câmera é o novo ‘trend’ ”, pondera.

Confira apresentação profissional da Késia Paos, professora do curso.

Duda Marinho também é outro nome de peso que irá compor o corpo docente do curso. Ela é dona do canal Regra 9, que conta com 54,5 mil inscritos. Em seu conteúdo, ele mistura humor com dicas úteis para o dia a dia das pessoas. Confira aqui.

Profissão youtuber

Sobre o profissional, a página do curso define: “A at[ividade exige planejamento estratégico e deve ser encarada como um negócio. É uma profissão nascida da contemporaneidade e que trabalha na maioria das vezes autonomamente”. É pré-requisito para um youtuber de sucesso ter a capacitação técnica em todas as áreas contempladas neste curso e que dão suporte a profissão.

O curso tem durabilidade de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (Mec), de qualquer área, visto que ser um influenciador digital potencializa a atividade de