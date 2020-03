Reabertas inscrições para Educador Social Voluntário

Até a próxima quarta-feira (11), pessoas interessadas em se inscrever para Educador Social Voluntário (ESV) poderão participar do processo seletivo reaberto nesta sexta (6) pela Secretaria de Educação (SEE). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da secretaria. Serão abertas 5,2 mil vagas, 658 a mais do que as previstas anteriormente.

Quem teve sua inscrição efetivada no processo anterior, suspenso em razão de problemas no sistema, não precisa fazer novo cadastro. Os voluntários do cadastro reserva de 2019, chamados provisoriamente após a suspensão do processo de janeiro, serão dispensados, mas poderão se inscrever agora.

Uma vez inscritos, os voluntários passarão por análise de currículo e entrevistas. A documentação exigida, original e cópias, só deverá ser apresentada por ocasião da entrevista de seleção. Cada unidade escolar que aderiu ao programa formará uma comissão avaliadora, composta por três membros, responsáveis pela seleção dos voluntários. A Portaria nº 50, que institui o programa Educador Social Voluntário (ESV) para o ano de 2020, foi publicada no Diário Oficial do DF de quinta-feira (5).

Atividades do ESV

Os ESVs vão auxiliar nas atividades do dia a dia das escolas, com suporte à Educação em Tempo Integral, nas turmas onde há estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA), na educação infantil (creche e pré-escola), na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP), na Escola do Parque da Cidade (EPC/Proem), aos estudantes indígenas e às turmas de correção de fluxo do Programa Atitude, lançado na quarta-feira (4) para o enfrentamento da distorção idade-ano no Distrito Federal.

A capacitação dos educadores é feita na própria escola pela equipe gestora, com base em orientações passadas pelas unidades de educação básica das regionais de ensino. As atividades também ficam sob orientação e supervisão também da equipe gestora.

Agenda completa do programa

6 a 11 : inscrições on-line pelo site

: inscrições on-line pelo site 12, 13 e 16 :análises curriculares e entrevistas

:análises curriculares e entrevistas 20 : resultado parcial do processo seletivo

: resultado parcial do processo seletivo 23 : apresentação de recursos na regional de ensino

: apresentação de recursos na regional de ensino 24 e 25 : análises de recursos

: análises de recursos 27 : resultado final da seleção, após as 18h

: resultado final da seleção, após as 18h 30 e 31 : assinatura do termo de adesão na regional de ensino

: assinatura do termo de adesão na regional de ensino 1º/4: apresentação e início das atividades

Confira a portaria e os anexos publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

* Com informações da SEE