Brasil tem dos maiores números de jogadores escalados na Champions League

O Brasil é um dos países que mais revelam jogadores talentosos, já que praticamente todo grande time de destaque no cenário do futebol mundial conta com brasileiros em seu elenco. E na maior competição de clubes de mundo, a Champions League, não poderia ser diferente – na sua terceira rodada, 42 brasileiros foram escalados pelas equipes europeias. E isso sem contar aqueles que optaram por defender outros países, como Guilherme, que joga no Lokomotiv e pela seleção russa. Já Emerson Palmieri e Jorginho jogam no Chelsea e seleção italiana.

No total, o Brasil representa 8,6% dos futebolistas que entraram em campo durante a terceira rodada, e esse número incrível é a demonstração da capacidade que as terras tupiniquins têm de revelar e exportar grandes futebolistas. Porém, um país vem tendo uma disputa acirrada com Brasil no quesito celeiro de jogadores – a atual campeã mundial, França. Após anos de planejamento, a França conseguiu mais uma geração de ótimos jogadores, e está revelando vários jovens para defender a sua seleção, que estão espalhados jogando em diversos times do mundo, incluindo os das grandes ligas, como a italiana, espanhola, alemã e inglesa. Além de torcer de longe, os apaixonados pelo futebol podem dar os melhores palpites na Premier League 2020, um dos torneios mais disputados da Europa e que está pegando fogo nesta temporada. Durante a terceira rodada da Champions League, 484 futebolistas foram escalados, e 51 eram franceses, ou seja, 10,5% do total. Apesar disso, o país só tem três equipes lhe representando na competição.

Briga acirrada

A competição entre França e Brasil é bastante acirrada. E para que você entenda melhor a disputa de qual país é o maior berço de grandes jogadores, criamos uma lista com alguns grandes futebolistas que já marcaram ou ainda marcam presença na Liga dos Campeões.

1 – Zinedine Zidane

Astro odiado por muitos brasileiros, já que é um dos principais responsáveis por “destruir” a seleção canarinha em duas edições de Copa do Mundo, sendo uma delas a controversa final de 1998. Zidane era um maestro com a bola nos pés, e dava um ritmo de jogo incrível para as equipes que defendeu. O craque é um dos poucos homens a conquistar a orelhuda tanto como futebolista quanto como treinador, sendo que no comando do Real Madrid garantiu o tricampeonato da competição. Entre alguns feitos individuais de Zizou estão a conquista dos prêmios de melhor jogador do mundo e melhor treinador do ano.

2 – Neymar

Cria da Vila Belmiro, o menino Ney chegou ao Barcelona em 2013 já com o status de estrela, e na temporada 2014/15 foi um dos protagonistas na conquista da Liga dos Campeões pelo time catalão. Posteriormente, foi negociado com o PSG, e na última temporada quase conseguiu colocar as mãos na orelhuda novamente – Neymar já marcou 35 vezes no torneio.

3 – Karim Benzema

O atacante, que por muito tempo teve seus números e desempenho ofuscados pelo excelente Cristiano Ronaldo, é um dos maiores centroavantes tanto da história do Real Madrid, quanto da Liga dos Campeões, sendo o quinto maior artilheiro do torneio, com 67 tentos.

4 – Ronaldinho Gaúcho

O bruxo aprontou muito durante sua estadia nos gramados europeus, e com certeza sua melhor fase foi quando vestia a camisa do Barcelona. Ele era o grande craque da equipe, que conquistou a orelhuda na temporada 2005/06.

5 – Thierry Henry

O outro carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2006, defendeu grandes clubes na europa – Mónaco, Arsenal e Barcelona. É o francês que mais jogou partidas da Champions (115), e na artilharia entre compatriotas – ele fica atrás somente de Benzema, tendo marcado 51 vezes. Na temporada 2005/06, amargurou o vice-campeonato do torneio, perdendo a final para o Barcelona. Porém, na temporada 2008/09, levantou a taça defendendo as cores do time catalão.