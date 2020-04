Agendamentos para emissão de identidade estão suspensos

O serviço de agendamento para emissão de carteiras de identidades no Distrito Federal está suspenso. A medida segue orientações dos órgãos oficiais de saúde e do Governo do Distrito Federal GDF) que, desde que a Covid-19 foi detectado no Distrito Federal, iniciou uma série de ações para o enfrentamento da doença. A normalização do serviço dependerá do cenário endêmico.

“A medida foi necessária, pois não há como fazer a confecção do documento sem que haja contato entre o papiloscopista e o usuário. Além da foto, que é tirada a uma distância relativamente próxima, tem a coleta das digitais”, explicou o chefe do Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, o papiloscopista Simão Albuquerque.

Os postos do Na Hora estão fechados. Permanecem abertos apenas os postos de Identificação Biométrica (PIB´s) para atendimentos de urgência. “Somente em situações emergências estamos emitindo o documento. Para isso, o cidadão deverá comparecer a um de nossos postos, sem a necessidade de agendar. Mas é necessário comprovar a urgência, como para contratação profissional”, disse o papiloscopista. Nesses casos, segundo ele, a identidade é entregue no dia seguinte à solicitação.

O cidadão fez todo o procedimento nos postos do Na Hora, antes da suspensão dos serviços, poderá buscar o documento na sede da PCDF dentro do Parque da Cidade, de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já as carteiras de identidades produzidas no Na Hora de Sobradinho (NH 04) poderão ser retiradas na 13 ª DP, das 12h às 19h, também em dias úteis.

* Com informações da SSP/DF