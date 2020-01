Após 30 anos, Batalhão da PM em Ceilândia ganhará sede definitiva

Pleito antigo da comunidade e da própria Polícia Militar, a sede da definitiva do 8º Batalhão em Ceilândia finalmente sairá: o governador em exercício do Distrito Federal, Paco Britto deu nesta quinta-feira (9) o passo inicial para a construção do imóvel, com a assinatura de documento que autoriza a doação de área da QNN 06 para a instituição.

O 8º Batalhão atende as áreas de Ceilândia Sul, Guariroba, P. Sul e o centro de Ceilândia centro. E, de acordo com o governador, a previsão é que a licitação aconteça no segundo semestre de 2020. “Pedimos desculpas em nome do Estado pela demora de cerca de 30 anos que a população de Ceilândia e a PM tiveram que esperar por este espaço. Um batalhão tão efetivo e que atende uma região tão importante do DF”, destacou Paco Britto. A doação do terreno já havia sido negada por governos anteriores.

Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF), Wellington Luiz, o 8º Batalhão, embora com importante atuação em uma das áreas mais carentes do Distrito Federal, vinha funcionando de forma precária.

Para o comandante-geral em exercício da Polícia Militar do DF, coronel Sérgio Luiz, o ato do GDF significa a valorização da categoria. “Estamos muito satisfeitos com esta decisão que tira o 8º Batalhão do improviso e dignifica o nosso trabalho”, enfatizou.

Atualmente, o atendimento à comunidade é feito no antigo postinho de atendimento que funciona no P Sul.

Com informações da Agência Brasília