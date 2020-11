Arrastão em Ceilândia acaba com dois na cadeia

Segundo informações da polícia, a dupla armada abordava as vítimas na região do Setor P Norte

Dois homens foram presos pela PMDF, após roubos em sequência, no Setor QNQ, em Ceilândia, na noite desta segunda-feira (09).

Segundo informações da polícia, a dupla armada abordava as vítimas na região do Setor P Norte, utilizando um veículo Ford Ecosport.

Durante varredura, os militares foram abordados por uma cidadão que disse ter seguido os ladrões até uma residência. No local, os policiais do GTOP conseguiram prender um dos suspeitos com diversos celulares roubados. O detido confessou o crime e informou onde o outro suspeito morava.

Na residência, os policiais conseguiram encontrar o outro envolvido, com ele foram encontrados o veículo que foi usado para os crimes, celulares, uma espingarda, uma pistola e um revolver usados nos assaltos.

As armas, os produtos do roubo e os dois criminosos foram encaminhados à Central de Flagrantes da área para registro.