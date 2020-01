Ceilândia passa a ser monitorada por sistema de videomonitoramento

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) inaugura, nesta quinta-feira (23), em Ceilândia, o parque de videomonitoramento com o maior número de câmeras ativas. A região de Sol Nascente/Pôr do Sol também será vigiada por meio do sistema.

Com o projeto de videomonitoramento urbano, a cidade mais populosa do DF ganha segurança reforçada por 64 câmeras monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

“Ceilândia necessita desse tipo de controle pela grande incidência de ocorrências na região”, explica o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres. “Então, locais como o centro da cidade, feiras, setor de bancos e comércio, terminais rodoviário e do metrô serão nossa prioridade. Esse projeto nos permite identificar suspeitos de crimes mais rapidamente.”

Equipamento eficiente

O secretário destaca que as novas câmeras também são úteis em investigações policiais, acompanhamento de manifestações e trânsito. Além disso, informa o delegado, o Ciob também recebe solicitações de recortes de imagens de órgãos que fazem investigação, como Polícia Civil [PCDF], Ministério Público do Distrito Federal [MPDFT] e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios [TJDFT].

Instalados em pontos estratégicos os equipamentos, que se dividem em fixos e móveis, serão acompanhados a partir de uma central de monitoramento localizada no Quartel do 10° Batalhão da Polícia Militar da cidade. As imagens recebidas pelo Ciob poderão ser consultadas pelas demais forças de segurança do DF e órgãos investigativos.

O policial operador do sistema poderá monitorar os diversos pontos da cidade e acompanhar as cenas com imagens fixas, movimentações laterais, giros de 360 graus e zoom com capacidade de aproximação de dois quilômetros.

O Ciob monitora áreas de interesse que seguem, principalmente, as manchas criminais, mostrando os dias, horários e locais de maior incidência dos crimes, e identifica indivíduos com atitudes suspeitas. Além de auxiliar a promoção de ações de segurança pública, o trabalho integrado dos 22 órgãos que compõem o Ciob ajuda a zelar pela mobilidade, fiscalização e saúde da população.

O projeto

Atualmente, existem 644 câmeras de videomonitoramento fixas e móveis da SSP instaladas em regiões administrativas do DF. Dessas, 581 transmitem imagens para o Ciob. Em janeiro de 2018, 70 câmeras estavam instaladas no DF. Já no mesmo mês do ano passado, o número de equipamentos subiu para 450. Em janeiro deste ano, são 581 câmeras instaladas.

O projeto de videomonitoramento, incluindo aquisição de câmeras, instalação de equipamentos e manutenção do parque tecnológico já existente, está orçado em aproximadamente R$ 8 milhões. Os recursos são oriundos de convênio firmado com o Ministério Justiça. Já os serviços de instalação e de manutenção são provenientes de contratos firmados com empresas licitadas.

Oito regiões administrativas (RAs) contam com o videomonitoramento urbano: Plano Piloto (área central), Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Águas Claras. A perspectiva é ampliar o sistema para as demais RAs.

* Com informações da SSP/DF