DF criará Guarda Civil Distrital

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) encaminhou ao Governo do Distrito Federal a proposta de projeto de lei para a criação da Guarda Civil Distrital, que terá funções de proteção patrimonial de monumentos e edificações públicas da capital federal. Com isso, policiais militares que atualmente fazem esse trabalho voltarão a realizar funções tipicamente policiais, como o policiamento ostensivo. O projeto prevê a criação de 2 mil cargos para a guarda, que será armada e uniformizada.

Para ingresso na Guarda Civil Distrital serão exigidos ensino médio completo e aprovação em concurso público que prevê prova objetiva, teste físico e psicológico, comprovação de idoneidade e boa conduta, além da conclusão do curso de formação. O salário inicial é de R$2,5 mil e pode chegar, ao fim da carreira, a R$ 6,3 mil. As regras para progressão funcional serão estabelecidas posteriormente, em regulamento específico.

A carga horária será de 40 horas semanais. Os integrantes da Guarda Civil serão submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos civis e terão como base o Estatuto das Guardas Municiais, previsto na Lei Federal nº 13.022/2014.

A nova corporação será subordinada à SSP-DF e integrará o sistema de segurança pública do DF. Para o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, os novos profissionais serão um importante reforço para a segurança da população do DF. “Estamos trabalhando em diversas frentes para reforçar o efetivo das forças de segurança pública. A Guarda Distrital nos permitirá não só uma economia de recursos, mas a possibilidade de relocar policiais militares que atuam na proteção patrimonial para o policiamento nas ruas.”

Anderson Torres anunciou nesta terça-feira (10) a convocação de 750 policiais militares e 346 bombeiros aprovados no último concurso público. Também está em andamento o processo seletivo para 300 vagas de escrivão da Polícia Civil do DF. Outro concurso autorizado é o de agente de execução penal, que prevê o ingresso de 400 servidores em julho de 2021, e a criação de cadastro reserva de 779 profissionais, com possível nomeação de 400, em 2022, e de 379, em 2023.

Atribuições

A Guarda Civil Distrital será responsável por vigilância e guarda, diurna e noturna, de locais públicos abertos ou fechados, preservando o patrimônio e o bem-estar da população.

Os profissionais também serão preparados para prestar socorro e salvamento, em casos de emergência, além de reforçar o trabalho das forças de segurança em casos de calamidade pública.

* Com informações da Secretaria de Segurança Pública