Duas pessoas são assassinadas em menos de 24 horas em Ceilândia

Polícia investiga os casos e diz que não há indício preliminar de ligação entre ambos

Douglas Protázio

Duas pessoas foram assassinadas – em menos de 24 horas – entre a noite de terça (27) e a madrugada de quarta-feira (28), na região do Setor P Norte, em Ceilândia. As duas vítimas foram mortas a tiros.

O primeiro homicídio, aconteceu na noite desta terça-feira (27). A vítima, um homem não identificado pela polícia, foi morto a tiros, na QNP 13, Setor P Norte, em Ceilândia. Segundo a polícia, o homem foi alvejado dentro do seu carro – um VW Gol – com onze disparos de arma de fogo. O atirador estava dentro de um veículo VW Polo, de cor prata. Ele foi socorrido por populares à UPA da região, mas acabou morrendo. Segundo o chefe da comunicação da PMDF, Major Michello, uma arma de fogo – calibre .380 – foi encontrada debaixo do banco do carro da vítima.

Já durante a madrugada desta quarta-feira (28), um homem, não identificado pela polícia, foi assassinado a tiros, na QNP 05, Setor P Norte, próximo à Feira do Produtor de Ceilândia. A vítima também foi socorrida à UPA de Ceilândia, mas acabou morrendo

A 19ª Delegacia de Polícia, responsável pela região, investiga os casos e diz que não há indício preliminar de ligação entre ambos.

*Douglas Protázio é estudante de jornalismo e criador do Diário de Ceilândia.