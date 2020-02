Dupla é presa após promover arrastão em Ceilândia

Policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 28) prenderam dois homens acusados de uma série de roubos em Ceilândia na noite deste sábado (15).

O primeiro assalto ocorreu por volta das 18h30. Dois homens que estavam em uma moto, um deles portando uma arma de fogo, roubaram um celular na QNN 22. A vítima entrou em contato com a PMDF e informou que o aparelho estava sendo rastreado.

Outro assalto aconteceu na QNP 28 e os autores tinham as mesmas características. Pouco tempo depois, um novo chamado relata um assalto cometido por dois homens em uma moto na QNP 9/13.

O GPS indicou que o smartphone estaria na chácara 99 do Setor Habitacional Sol Nascente. A equipe do Gtop 28 foi ao local e abordou dois homens que estavam próximos a uma moto e eles tinham as mesmas características dos assaltantes. Durante a abordagem, os policiais perceberam que um dos suspeitos tentou esconder a chave da moto na boca.

Ao vistoriarem a moto, foi constata que ela era produto de um furto ocorrido na semana anterior. Os detidos assumiram que haviam cometidos os roubos e que os celulares estariam em uma residência. No local foi aprendido quatro smartphones. Em seguida foi realizada uma busca em um matagal próximo ao local da abordagem onde foi localizado um revólver calibre 38 com quatro munições.

Os detidos foram levados à 24º Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.