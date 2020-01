Fiscalização flagra duas motos em Ceilândia que somam mais de R$ 60 mil em multas

Na tarde desta quinta-feira (16), as equipes de fiscalização do Detran flagraram duas motocicletas não licenciadas que, juntas, somam 276 multas e um montante de R$ 63.715,65 em débitos. O flagrante ocorreu durante patrulhamento na via M3, altura da QNM 17, próximo ao Hospital Regional de Ceilândia.

Ao consultar o sistema, os agentes constataram que uma delas, a motocicleta CG 125 ano 2012, tinha 232 infrações registradas – quase todas por excesso de velocidade – e acumulava R$ 51.758,59 em débitos, sendo R$ 50.489,59 em multas. O motociclista ainda transportava botijões de gás em grelha metálica, o que é proibido pela legislação de trânsito.

A outra, uma motocicleta Yamaha YBR 150 ano 2016, era conduzida por pessoa sem habilitação e tinha 44 infrações registradas – a maioria também por excesso de velocidade – e acumulava R$ 11.957,06, sendo R$ 10.963,94 em multas.

Em várias situações, os dois veículos foram flagrados transitando a mais de 50% acima da velocidade máxima permitida – infração gravíssima que resulta em multa R$ 880,29 e processo de suspensão do direito de dirigir.

Balanço

Ao todo, 18 motocicletas foram abordadas nas avenidas Hélio Prates, M3 e Elmo Serejo. Os condutores de duas delas foram autuados por conduzir veículo sem habilitação e outros três receberam autuações por motivos diversos. Cinco motocicletas foram recolhidas ao depósito da autarquia.

*Com informações do Detran-DF