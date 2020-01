Um homem foi assassinado a facadas na próximo à um bar na EQNP 26/30, Setor P Sul, em Ceilândia. O crime ocorreu por volta das 20h desta quarta-feira (1º/01).

O corpo de Renato Pereira da Silva, de 39 anos, foi encontrado em um estacionamento, atrás da Agência do Trabalhador. Ele vestia calça jeans, tênis e uma blusa escura. A investigação está a cargo da Polícia Civil.

O autor do homicídio foi preso em flagrante no local do crime.