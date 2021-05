Homem é preso após esfaquear desafeto em Ceilândia

O suspeito foi encontrado aparentemente drogado, com fala desconexa e com as vestes ensanguentadas

Douglas Protázio

Um homem foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (20), na QNM 21, em Ceilândia Sul. A esposa da vítima acionou a PMDF e apontou onde o suspeito estava.



Com as informações da mulher, os policiais foram ao local e, por se tratar de situação de flagrante delito, entraram no lote e encontram o autor, aparentemente drogado, com fala desconexa e com as vestes ensanguentadas.



Durante varredura na residência, os militares encontraram a faca de serra usada no crime. O suspeito foi encaminhado à 15º Delegacia de Polícia. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia. Não foi informado a causa da agressão.