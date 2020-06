Homem é preso após estuprar paciente na UPA de Ceilândia, diz Metrópoles

Suspeito foi preso em flagrante após o crime

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (29/06), um homem acusado de estuprar uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. As informações são do portal Metrópoles.

O caso foi confirmado ao Metrópoles pelo Instituto em Gestão Estratégica da Saúde (Iges), que administra a unidade. O episódio está sob investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II).

Em nota, o Iges acrescentou que a gerência foi comunicada do ocorrido por volta das 5h. O instituto negou ter deixado a paciente sozinha e afirmou se tratar de um caso “abuso sexual”. Matéria completa do Metrópoles aqui.