Homem em situação de rua é morto a facadas em Ceilândia

Um homem em situação de rua, foi morto a facadas, por volta das 00h47 desta sexta-feira (03), na QNM 21/23, em Ceilândia Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, já encontraram sem sinais vitais, o homem sem identificação, de aproximadamente 30 anos, com perfurações por arma branca, no tórax.

Não há informações sobre autoria e motivação do crime. A Polícia Civil do DF vai investigar o homicídio.