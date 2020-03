Júri condena homem que tentou matar transexual após receber cantada, em Ceilândia

O Tribunal do Júri de Ceilândia, condenou H. L. d. S. a sete anos de reclusão, por ter dado golpes de faca em uma transexual em razão de a vítima ter flertado com ele em uma festa. Segundos os autos, o crime ocorreu no dia 3 de junho de 2018, no Setor de Indústrias de Ceilândia.

De acordo com o juiz presidente do Júri, “a vítima foi gravemente atingida e sofreu severo ferimento, sendo internada no hospital e submetendo-se a laparotomia exploratória, a denotar a intensa lesão. Ficou, nos termos de seu depoimento, vários meses afastada de suas atividades laborais”.

Segundo o magistrado, H. S. possui maus antecedentes, dada uma condenação criminal definitiva, e deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado, além de não poder recorrer da sentença em liberdade. “Em paralelo, vê-se que a reiteração delitiva precisa ser evitada”, ressaltou o juiz.

*Com informações do TJDFT