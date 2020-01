Mais 719 PMs estarão nas ruas do Distrito Federal

O Distrito Federal vai ganhar o reforço no policiamento ostensivo nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Julian Pontes, que na manhã desta quinta-feira (2) entregou ao governador em exercício, Paco Britto, o convite de formatura dos 719 concluintes do VI Curso de Formação de Praças.

Segundo o convite oficial, o evento acontecerá no estádio Mané Garrincha, em 9 de janeiro, a partir das 20h. A comemoração deve contar com a presença do chefe do Executivo em exercício, secretários de Estado e parlamentares – além de cerca de 8,6 mil familiares.

A Polícia Militar informa que todos os 719 praças serão distribuídos aos batalhões de todas as regiões administrativas para reforçar o policiamento nas ruas. O critério de distribuição terá como base dois fatores: déficit de pessoal nos quartéis regionais e o índice de criminalidade. Com o ingresso da turma, a corporação passa a contar com um efetivo de mais de 11 mil homens.

Mais oficiais à vista

Há 15 dias, em evento realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti, o Governo do Distrito Federal realizou ato convocatório com a presença de 85 aprovados no último concurso para oficiais da PMDF. A turma deverá iniciar o curso de formação em fevereiro.

Para o governador em exercício, Paco Britto, a convocação dos policiais visa a recomposição do quadro de pessoal da corporação, que herdou das gestões anteriores um déficit de mais de oito mil homens.

“Estamos fazendo muitos investimentos na área de logística e renovação da corporação. Nesse curto período, já foram adquiridas 220 viaturas, mais de 300 motos, seis ambulâncias e quatro guinchos”, relembrou.

Agência Brasília