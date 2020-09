Mais de 2 mil pessoas são abordadas em operação com foco na redução de homicídios

Em um mês, a Quinto Mandamento reuniu 719 representantes da SSP/DF e instituições participantes em 340 viaturas

Nesta terça-feira (1/9), a operação integrada Quinto Mandamento completa um mês que foi deflagrada no Distrito Federal. Com foco na redução dos crimes contra a vida – que engloba homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio – a operação fecha o primeiro mês com números robustos, como abordagem de mais de 2 mil pessoais e 937 veículos revistados. A ação ocorre sempre de sexta a domingo nas regiões administrativas, previamente definidas.

As ações operacionais são realizadas com base em análises semanais de inteligência e de levantamentos realizados pelas subsecretarias de Inteligência (SI) e de Gestão da Informação (SGI), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF). A região administrativa é definida a partir da avaliação de dados, que é feita de forma técnica, com base no dia, horário e local de incidência criminal. “A Operação é realizada de forma extraordinária, independe das atividades ordinárias dos órgãos participantes”, esclarece o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres, que na última sexta-feira (28) acompanhou as ações realizadas em Ceilândia e em Taguatinga.

Sob coordenação da SSP/DF, a Quinto Mandamento reúne representantes das forças de segurança – Polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) – além de outros órgãos, como DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

“As ações são realizadas de forma integrada, desde a concepção até a definição do tipo de abordagem em cada local. Ou seja, otimizamos os recursos operacionais de cada órgão participante e adequamos à especificidade de cada região administrativa”, explica Torres.

Produtividade

Em um mês, a Quinto Mandamento reuniu 719 representantes da SSP/DF e instituições participantes em 340 viaturas. Ao todo, 2.305 pessoas e 137 veículos foram abordados e inspecionados de forma conjunta por policiais da PMDF e PCDF. O trabalho resultou na prisão de três pessoas por porte de munição e posse de pequena quantidade de drogas.

O caráter das abordagens é preventivo e tem o objetivo de coibir crimes, como afirma o subsecretário de Operações Integradas (Sopi), coronel Márcio Vasconcelos. “As abordagens são parte da rotina policial e tem como objetivo resguardar a própria população e também os profissionais da Segurança Pública envolvidos na operação. Durante a abordagem é feita a consulta de mandados em aberto e a origem dos veículos, para confirmarmos que não são objeto de furto”.

O Detran-DF inspecionou 800 veículos. Duzentos e setenta e nove autuações foram aplicadas por infrações diversas. O DER/DF realizou 52 abordagens, seis autuações por infração diversas e flagrou ainda quatro condutores inabilitados. Quatro veículos foram recolhidos ao depósito.

O CBMDF fiscalizou 109 estabelecimentos comerciais e notificou 12 deles. Durante a fiscalização, verificaram a situação dos alvarás de pânico e de incêndio, para evitar acidentes. “Eles também disponibilizam viaturas de pronto atendimento, caso necessário. Durante uma operação identificaram e levaram para casa um idoso que estava na rua sozinho e desorientado. Após identificar onde o senhor morava, o levaram para casa”, ressalta Vasconcelos.

Durante a operação, o DF Legal fiscalizou 243 estabelecimentos, que resultou em 61 autuações. Outros 30 estabelecimentos foram autuados e fechados. A definição da responsabilização – multa ou interdição – dependerá da gravidade da situação, sendo avaliados quesitos como risco iminente ou tratar-se de uma atividade de risco, por exemplo.

*Com informações da Secretaria de Segurança – DF