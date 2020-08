Motorista bêbado bate em carro parado e mata mulher em Ceilândia

Um homem de 50 anos e um mulher de 21, foram socorridos em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia

Um motorista de 33 anos, colidiu o carro que dirigia – um Honda Civic de cor azul, contra um VW Fox, que estava estacionado na rua da Administração Regional de Ceilândia. O fato aconteceu por volta de 23h58, uma mulher de 33 anos acabou morrendo.

Após a colisão, o VW Fox capotou, segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o motorista apresentava sinais de embriaguez. No momento da colisão, Juliane Marie Brandão de 33 anos, que estava com mais duas pessoas dentro do carro estacionado atingido, foi ejetada do veículo, ela foi socorrida por bombeiros com traumatismo crânio encefálico (TCE), mas acabou morrendo. Os outros dois passageiros – um homem de 50 anos e um mulher 21, foram socorridos em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia.

O motorista causador do acidente, identificado por Rafael, foi preso pela Polícia Militar do DF após teste de alcoolemia.

Por Douglas Protázio