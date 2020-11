Motorista de aplicativo atropela e mata passageiro em Ceilândia

Logo após o homem cair no chão, o autor continuou acelerando até conseguir prensá-lo contra a parede de um quiosque, que fica ao lado da delegacia

Douglas Protázio

Um motorista de aplicativo atropelou e matou um passageiro, na manhã deste domingo (15), na QNM 02, em Ceilândia, ao lado da 15ª Delegacia de Polícia. Segundo informações da Polícia Civil do DF, o crime teria ocorrido após uma discussão por causa de um copo de bebida alcoólica.

De acordo com ocorrência policial – após solicitar a corrida – a vítima e sua esposa teriam entrado no veículo com um copo de bebida alcoólica, o motorista teria se irritado e após discussão, encerrou a corrida. Fora do veículo, os envolvidos começaram uma confusão, a vítima teria jogado o copo de bebida na direção do carro. Nesse momento, o motorista jogou o veículo para cima da vítima. Logo após o homem cair no chão, o autor continuou acelerando até conseguir prensá-lo contra a parede de um quiosque, que fica ao lado da delegacia. Após prensar o homem, o motorista deu ré e saiu do local.

O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado, mas vítima acabou morrendo. O motorista, que não tinha passagens pela polícia, se apresentou à autoridade policial. ele foi preso em fragrante e autuado por homicídio doloso.

*Douglas Protázio é estudante de jornalismo e criador do Diário de Ceilândia