Mulher é sequestrada em Ceilândia

Policiais Militares prenderam um homem que sequestrou uma mulher em frente à casa dela, em Ceilândia, na noite deste domingo (19). A vítima saía de casa, por volta das 18h, quando foi surpreendida pelo criminoso.

O bandido assumiu a direção do veículo e levou a mulher. Em um trecho da fuga, ela aproveitou que o motorista reduziu a velocidade, abriu a porta do carro e saltou do veículo.

Quando o motorista circulava pelo Setor de Oficinas de Ceilândia, uma equipe da PM avistou o carro e começou a acompanhá-lo. Quando avistou a viatura, o criminoso perdeu a direção do veículo e bateu em outro carro. Mesmo assim, o sequestrador conseguiu fugir a pé em direção ao matagal. Mas os policiais conseguiram localizá-lo.

A mulher foi localizada às margens da BR 070 em estado de choque e com ferimentos leves. O criminoso foi levado para a 24ª Delegacia de Polícia.

*Com informações da PMDF