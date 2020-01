Pai de santo é suspeito de estuprar mulheres virgens em Ceilândia

Investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam um pai de santo de 31 anos suspeito de abusar sexualmente de três mulheres e uma adolescente. As informações são do site Metrópoles.

O homem foi detido nesta terça-feira (14/01/2020), em Ceilândia, durante a Operação Veludo. O religioso dizia que as vítimas teriam prosperidade e se livrariam de maldições caso tivessem relações sexuais com ele.

Segundo o Metrópoles, as investigações revelaram que o pai de santo ganhava a confiança das vítimas e dizia que a entidade Exu Veludo – a qual ele alegava ser capaz de incorporar – era apaixonado por elas.

Uma das vítimas chegou a engravidar do suposto abusador e ele teria forçado a jovem a abortar o feto. O acusado teria auxiliado no procedimento e fornecido medicamentos abortivos. Matéria completa do site Metrópoles aqui.