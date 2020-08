Polícia Militar aumenta fiscalização de motocicletas em Ceilândia

A proposta do Batalhão de Trânsito é expandir a fiscalização para outras regiões do Distrito Federal

Douglas Protázio

Policiais do Batalhão de Trânsito intensificaram a fiscalização de motocicletas na região de Ceilândia e no Sol Nascente, neste domingo (30). A Polícia Militar vem percebendo o aumento no desrespeito às leis de trânsito, principalmente nessas regiões.

Doze motociclistas foram flagrados dirigindo sem habilitação. Outros cinco foram autuados por transportar botijões de gás de cozinha de forma irregular. Três motociclistas foram multados porque as motos possuíam débitos que excediam o valor dos veículos.

A proposta do Batalhão de Trânsito é expandir a fiscalização para outras regiões do Distrito Federal.